Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zadržali su V. S. (18) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

On se sumnjiči da je juče popodne, u Somborskom bulevaru u Nišu, upravljajući „audijem“, na pešačkom prelazu udario sedamdesetogodišnjeg muškarca, a potom se udaljio.

Sedamedesetogodišnji muškarac je od zadobijenih povreda preminuo.