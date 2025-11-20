Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zadržali su V. S. (18) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

On se sumnjiči da je juče popodne, u Somborskom bulevaru u Nišu, upravljajući „audijem“, na pešačkom prelazu udario sedamdesetogodišnjeg muškarca, a potom se udaljio.

Sedamedesetogodišnji muškarac je od zadobijenih povreda preminuo.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.

