Zajedničkom akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid 19. novembra 2025. godine sprečen je još jedan pokušaj krijumčarenja.

Tokom detaljne kontrole kabine kamiona, iza sedišta vozača pronađen je skriveni tovar: 49 paketa uvijenih u aluminijumsku foliju ispunjenih sa ukupno 210.000 kapsula leka ''Pregabalin''.

Zaplena 200.000 tableta psihoaktivnog leka ''Pregabalin'' na Šidu

Vozač i otkriveni krijumčareni lekovi predati su policiji u dalju nadležnost.

Šta je Pregabalin

Pregabalin pojedini nazivaju novim valijumom ili „marihuanom", jer dovodi do opuštanja slično kao što to čine sredstva za smirenje ili alkohol, a povezan je s brojnim smrtnim slučajevima širom sveta.