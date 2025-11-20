Slušaj vest

Zajedničkom akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid 19. novembra 2025. godine sprečen je još jedan pokušaj krijumčarenja.

Tokom detaljne kontrole kabine kamiona, iza sedišta vozača pronađen je skriveni tovar: 49 paketa uvijenih u aluminijumsku foliju ispunjenih sa ukupno 210.000 kapsula leka ''Pregabalin''.

Zaplena 200.000 tableta psihoaktivnog leka ''Pregabalin'' na Šidu Foto: Carina Srbije

Vozač i otkriveni krijumčareni lekovi predati su policiji u dalju nadležnost.

Šta je Pregabalin

Pregabalin pojedini nazivaju novim valijumom ili „marihuanom", jer dovodi do opuštanja slično kao što to čine sredstva za smirenje ili alkohol, a povezan je s brojnim smrtnim slučajevima širom sveta.

Mnogi ga kupuju na crnom tržištu, često preko tamne mreže. Koristi se za lečenje stanja među kojima su epilepsija, neuropatička bol i anksioznost.

