Slušaj vest

Slovenački serijski ubica Silvo Plut svirepo je ubio Jasminu Đošić iz Aleksinca 18. novembra pre 21 godinu. On je prethodno u Srbiji učestvovao u nekoliko pljački. Jasminu, koja je tada imala 25 godina, presreo je na putu prema aleksinačkom rudniku. Iživljavao se nad njom i na kraju joj prerezao vrat. Njeno telo nađeno je kasnije iskasapljeno i unakaženo.

Plut je ubio, silovao i raskomadao još dve žene u Sloveniji, ali se ne isključuje mogućnost da je žrtava bilo više, jer su neki ljudi bliski njemu misteriozno nestali. Tajnu o njihovim sudbinama Plut je odneo u grob 2007. godine, kada se ubio u slovenačkom zatvoru.

Silvo Plut rođen je 1968. godine kod Novog Mesta i već u detinjstvu je pokazivao znake sadizma, jer je uživao u mučenju i kasapljenju životinja. Prvo ubistvo počinio je 1990, kada je kod Novog Mesta masakrirao svoju školsku drugaricu Marjancu Matjašić.

Devojka je krenula autom na posao kada ju je Plut zaustavio i zamolio je da ga poveze. Marjanca ga je primila u automobil ništa ne sluteći. On je pokušao da je siluje, ali pošto se ona grčevito branila, izbo je nožem i tako ubio. Njeno telo je potom odvezao do jezera. Tamo joj je isekao dojke i delove butina i bacio ih u vodu.

Nemilosrdni ubica Silvo Plut Foto: Printscreen/Youtube/STRANGER

Ubrzo je uhvaćen i osuđen na 15 godina zatvora, ali je pušten na slobodu posle 13 godina, i to zbog dobrog vladanja. Neposredno po izlasku s robije, opljačkao je jednu poštu u Ljubljani zajedno sa Srđanom Živkovićem iz Aleksinca, sa kojim se sprijateljio u slovenačkom zatvoru. Pošto ga je radnik pošte Mirko Ulčar prepoznao i otkrio njegov identitet slovenačkoj policiji, Plut je sa Živkovićem pobegao u Srbiju, u Aleksinac.

Plut i Živković su u Aleksincu nastavili sa razbojništvima sve do novembra 2004. godine, kad je Plut počinio novo ubistvo. Presreo je, uveče, Jasminu Đošić na putu ka aleksinačkom rudniku. Zaskočio je i potom odvukao dalje od puta i zverski se iživljavao nad njom.Ujedao je po grudima i stomaku, sekao po telu i više puta je izbo, a na kraju joj je prerezao vrat.

Na mestu ubistva ostala je njegova kapa, što će kasnije biti ključni dokaz u slučaju protiv Pluta, jer je analizom DNK sa kape utvrđeno da je on počinilac zločina. Plutu je u aprilu 2007. godine suđeno u odsustvu i krivično veće Okružnog suda u Nišu ga je osudilo na 40 godina robije.

Pokušaj ubistva Milene Radulović

Posle ubistva Jasmine Đošić, Plut je ubrzo odlučio da ubije i opljačka još jednu devojku u Aleksincu, ali onda je usledio pravi holivudski obrt. Upao je u kuću Milene Radulović, skinuo je golu i počeo da je zlostavlja, ali ona je uspela da ga obuzda. Posle cele noći provedene u razgovoru, Plut ju je ostavio u životu i otišao.

Nebojša Petković, policijski inspektor koji je 2004. vodio ovaj slučaj, kasnije je za medije rekao da ga je zapanjilo to što je Radulovićeva preživela susret sa Plutom.

Foto: Printscreen/Youtube

"Četiri sata je bila sama sa serijskim ubicom i uspela da ostane živa, to je za nevericu. Mislim da se spasla samo zahvaljujući izuzetnoj inteligenciji i psihološkoj snazi. Nije mu pokazala strah, prkosila mu je, čak ga je navela da zajedno pričaju i puše. Ti opušci su nam kasnije dali DNK profil, koji je upoređen sa biološkim tragovima na kapi nađenoj pored tela Jasmine Đošić. Ispostavilo se da je reč o istom čoveku", objasnio je Petković.

On je dodao i da mu je Milena do najsitnijih detalja opisala napadača.

"Pošto je Milena pomenula i da je muškarac imao malo čudan akcenat, kontaktirali smo s kolegama iz Slovenije, poslali im sve podatke o ubici i potom dobili potvrdu da se radi o Silvu Plutu", ispričao je Petković.

Novo ubistvo u Sloveniji, presuda i smrt

Plut je u međuvremenu naslutio da će biti uhvaćen, pa je pobegao u Sloveniju, a njegovom prijatelju Srđanu Živkoviću iz Aleksinca od tada se gubi svaki trag.

Kad se vratio u Sloveniju, Plut je odlučio da se osveti Mirku Ulčaru što ga je ocinkario za pljačku pošte u Ljubljani tri godine ranije. U zoru 24. februara 2006. upao je u kuću Ulčarevih. Mirka je vezao, a njegovu ženu Ljubicu silovao, pa je iskasapio nožem i zaklao. Mirko je uspeo da se oslobodi i pobegne, a Plut je ubrzo zatim uhapšen i osuđen na 30 godina zatvora za monstruozno ubistvo Ljubice Ulčar.