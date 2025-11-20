Slušaj vest

Apelacioni sud potvrdio je rešenje o potrđivanju optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv Dušana Rafailovića, nekadašnjeg gradskog sekretara za saobraćaj i bivši predsednik Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Srbije.koji je 15. februara uhapšen u velikoj akciji protiv korupcije, saznaje Kurir.

Podsetimo, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Dušana Rafailovića zbog sumnje da je od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2023. izvršio konverziju i prenos imovine koju je pribavio kriminalnom delatnošću u nameri da prikrije i lažno prikaže njeno nezakonito poreklo, u čemu mu je pomogao Miladin N.

Reč je o imovini u ukupnom iznosu od 625.454 evra i 5.366.328,27 dinara, koju je dalje ulagao u kupovinu nekretnina i vozila na svoje ime i na ime članova svoje porodice, a koja imovina višestruko prevazilazi njihove zakonito stečene prihode u datom periodu.

Optužnicom, koja jepotvrđena, Dušan Rafailović se tereti za krivično delo pranje novca, a Miladin N. za isto krivično delo u pomaganju.

Ovako je uhapšen Dušan Rafailović Izvor: VJT/MUP

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu, kao i da od Dušana Rafailovića oduzme novac i imovinu.

- Postoje osnovi sumnje da je Dušan R. lažno prikazao poreklo 430.000 evra, u čemu mu je pomogao Miladin N., tako što je potpisao izjavu o preuzimanju nepostojećeg duga koji je navodno Miladin imao prema Dušanovom pokojnom ocu, bez ikakvog pisanog dokaza o nastanku duga - saopšteno je ranije iz tužilaštva.

Kako se navodilo u saopštenju, u periodu od 1. januara 2019. do 31. decembra 2023. godine, Dušan Rafailović je uz pomaganje Miladina N., sačinio devet priznanica o vraćanju duga u ukupnom iznosu od 430.000 evra, a koje priznanice je koristio kao pravni osnov o poreklu novca kojim je dalje raspolagao, i to uplatama gotovog novca na sopstveni račun i daljim prenosom novca na račune članova svoje porodice.

- Dušan R., počev od 2020. godine kroz više izveštaja o imovini funkcionera koje je dostavljao Agenciji za suzbijanje korupcije, lažno prikazao činjenicu da deo imovine u iznosu od 430.000 evra potiče od naplaćenog potraživanja prema Miladinu N - navodi se.

Iz tužilaštva je tada saopšteno i da je Dušan Rafailović, kako se sumnja, takođe od Agencije za suzbijanje korupcije prikrio poreklo 195.454 evra i 5.366.328,27 dinara tako što ga nije prijavio Agenciji, iako je bio u obavezi da to učini.