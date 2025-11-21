Slušaj vest

Četvorica srpskih državljana, starosti od 22 do 41 godine, optužena su da su odgovorna za 22 krađe bicikala u austrijskom gradu Salcburg. Dojica osumnjičenih su uhapšena, a ukupna šteta procenjuje se na oko 60.000 evra.

Prema navodima policije, veruje se da su počinioci između sredine jula i sredine septembra upadali u prostorije podruma, kao i podzemne garaže i koristili prilike kako bi ukrali bicikle. Ukradene dvotočkaše potom su prevozili u inostranstvo, gde su ih prodavali.