Slušaj vest

Sud za prekšaje u Podgorici kaznio je drzavljanina Srbije sa 15 dana zatvora jer je vozio sa skoro četiri promila alkohola u krvi. Kako prenose Vijesti, B. K. je  policija  zaustavila juče u opštini Zeta.

- Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je okrivljenog B.K., državljanina Srbije, kaznom zatvora u trajanju od 15 dana jer je dana 19.novembra učestvovao u javnom saobraćaju, u delu opštine Zeta, pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 3,96g/kg - navode oni.

Istim rešenjem okrivljenom je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 meseca.

Kurir.rs/Vijesti.me

Ne propustiteHronikaBAHATO! PIJAN VOZAČ BMW-a DIVLJAO PO SURČINU: Mladić (28) kažnjen zbog nasilničke vožnje, stisnuo gas preko 200 na sat!
screenshot-20240307-091001.jpg
Crna GoraKAKO JE OVO MOGUĆE?! Policija zaustavila pijanog Nikšićanina, pa se ŠOKIRALA kad mu je izmerila promile: Ovo mora da je rekord! (FOTO)
loznica--uhvacen.jpg
HronikaPIJANI VOZAČ ZAUSTAVLJEN U MAJDANPEKU: Saobraćajci mu izmerili skoro dva i po promila i odmah ga kaznili!
alkotest-damir-dervisagic.jpg
HronikaVOZIO SA 3,13 PROMILA ALKOHOLA: Vozaču u Bujanovcu zbog nasilničke vožnje određeno zadržavanje
policija.jpg