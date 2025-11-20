Slušaj vest

Sud za prekšaje u Podgorici kaznio je drzavljanina Srbije sa 15 dana zatvora jer je vozio sa skoro četiri promila alkohola u krvi. Kako prenose Vijesti, B. K. je policija zaustavila juče u opštini Zeta.

- Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je okrivljenog B.K., državljanina Srbije, kaznom zatvora u trajanju od 15 dana jer je dana 19.novembra učestvovao u javnom saobraćaju, u delu opštine Zeta, pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 3,96g/kg - navode oni.

Istim rešenjem okrivljenom je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 meseca.