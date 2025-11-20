B. K. je izrečena i mera zabrane upravljanja automobilom u trajanju od četiri meseca
Podgorica
OBORIO REKORD! SRBIN VOZIO SA SKORO ČETIRI PROMILA ALKOHOLA U KRVI KROZ ZETU:Evo kako ga je kaznio Prekršajni sud!
Slušaj vest
Sud za prekšaje u Podgorici kaznio je drzavljanina Srbije sa 15 dana zatvora jer je vozio sa skoro četiri promila alkohola u krvi. Kako prenose Vijesti, B. K. je policija zaustavila juče u opštini Zeta.
- Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je okrivljenog B.K., državljanina Srbije, kaznom zatvora u trajanju od 15 dana jer je dana 19.novembra učestvovao u javnom saobraćaju, u delu opštine Zeta, pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 3,96g/kg - navode oni.
Istim rešenjem okrivljenom je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 meseca.
Kurir.rs/Vijesti.me
Reaguj
Komentariši