Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, u saradnji sa Policijskom upravom u Prokuplju, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, uhapsili su M. K. (36) iz okoline Prokuplja, zbog sumnje da je 7. novembra fizički napao vlasnika menjačnice i od njega uzeo 100.000 evra.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela razbojništvo, saopšteno je iz Policijske uprave u Kruševcu.

Sumnja se da je on 7. novembra ove godine, na benzinskoj pumpi u okolini Trstenika fizički napao vlasnika menjačnice, oborio ga na zemlju i oteo mu torbu u kojoj se nalazilo 100.000 evra.

M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Kruševcu.

