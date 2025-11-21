Apel

Opasna deonica

Naš sagovornik objasnio nam je da se na mestu gde su mu poginuli sinovi Predrag i mlađi Lazar često dešavaju udesi.

- Ovom prilikom apelujemo kao porodica i roditelji na nadležnje da stave vertikalnu i horizontalnu signalizaciju i ako je ikako moguće da se uspori saobraćaj, jer očigledno taj deo puta ima neki nagib koji utiče na stabilnost ulaska u tu krivinu pri malo većoj brzini. Ono sto meštani tvrde je da skoro svi udesi su potpuno identični sa mestom i načinom izletenja - kaže Saša Usainović:

- Molim Boga da moja priča podstakne i probudi savest u vozačima da njihova brza ili neprilagodjena vožnja nije samo njihov gubitak već i gubitak svih u porodici i da ne žure nikada nigde. Bolje da stignemo makar i kasnije nego da žurimo i ugrozimo i sebe i druge.