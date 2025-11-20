Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u nastavku akcije borbe protiv korupcije, uhapsili su O. N. (45) i S. P. (46), zaposlene u jednoj apoteci u Bajinoj Bašti, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

- Sumnja se da su one, u toku 2024. godine, vršile izmene recepata koje propisuje lekar u elektronskom obliku na sistemu „E-recept“, tako što su preko šifre za izdavanje lekova pristupale sistemu „E-recept“ i preuzimale pismene otpravke elektronskih recepata, a zatim menjale i dodavale podatke na ukupno 6.170 elektronskih recepata - piše u saopštenju.

Nakon izvršene kontrole, Republički fond za zdravstveno osiguranje osporio je fakturisani iznos zbog neslaganja podataka o izdatim lekovima na recept u odnosu na podatke iz sistema "E-recept" O. N. i S. P. su, kako se sumnja, oštetile apoteku u kojoj su radile za oko 4.908.993 dinara.

Osumnjičene su, uz krivičnu prijavu, privedene nadležnom tužilaštvu.