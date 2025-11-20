Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova isključili su iz saobraćaja četvoricu vozača, jednog koji je, vozeći pod dejstvom narkotika, prekoračio brzinu i preticao preko pune linije, dvojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i jednog koji je odbio alkotest.

Iz saobraćaja je isključen A. P. iz Novog Pazara (33) koji je upravljajući „golfom 8“ brzinom od 141,7 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje 80, dva puta na punoj liniji pretekao kolonu od tri vozila, kao i još jedan automobil. Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su ga sinoć presretačem na putu Novi Pazar - Raška i utvrdili da vozi pod dejstvom kokaina.Vozač je zadržan i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Takođe, saobraćajne patrole isključile su iz saobraćaja vozača teretnog vozila (33) i „folksvagena“ (40) koji su vozili sa 1,40 i 1,33 promila alkohola u organizmu, kao i vozača „lend rovera“ (33) koji je odbio da se podvrgne alkotestu.

Inače, od početka ove godine do 31. oktobra, na teritoriji Policijske uprave u Novom Pazaru, iz saobraćaja je isključeno 527 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i 91 vozač pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.