Svedok-saradnik u postupku protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Nikola Spasojević, juče je pred Specijalnim sudom u Beogradu izjavio da je Mirko Kojić koji se vodi kao nestao od 2020. ubijen u kući u Ritopeku.

Kojić je inače bio Miljkovićev kum, i zajedno sa Belivukom i Miljkovićem sudilo mu se za ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića u januaru 2017. na šinama, za koje su pravosnažno oslobođeni. Tokom trajanja postupka, Kojić je bio u bekstvu. Inače interesantno je da je i Milošević navodno bio kum Marka Miljkovića.

Mirko Kojić

- Pokojni Kojić je Markov kum kog su takođe ubili u Ritopeku. Bio sam u Atini s Veljkom, pokazao mi je sliku vezanog Kojića u tajnoj prostoriji. Kojić je učestvovao u ubistvu Vlastimira Miloševića, zajdno smo u Miljkovićevoj nedovršenoj kući dogovarali to ubistvo - rekao je juče pred sudom Nikola Spasojević koji je bio pripadnik klana ali je sklopio sporazum o svedočenju o svim zločinima sa tužilaštvom.

Podsetimo, tužilaštvo kriminalnu grupu terti da je u kući u Ritopeku ubila Gorana Mihajlovića, Nikolu Mitića, Zdravka Radojevića, Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića i Milana Ljepoju.

Spasojević, koji je takođe Miljkovićev kum ranije tokom istrage izjavio da mu je Belivuk, dok su sedeli u stanu rekao da je Miljković ubio Mirka Kojića i da oni sve rade "fifti-fifti" a da "Miljković sada ima veći skor od njega".

O ubistvu Mirka Kojića, podsetimo, svedočio je i drugi svedok saradnik Srđan Lalić koji je priznao da je i sam učestvovao u toj likvidaciji.

- Predstavili su mi ga Belivuk i Miljković kao bivšeg policajca koji se bavi kriminalom. Miljković mi je rekao da mu je kum i da ima dosta nekretnina i komentarisao je da ne zna šta će mu kriminal "kad ima 10.000 evra mesečno samo od kirija". Jednom smo sedeli u kineskom restoranu i sećam se da su komentarisali da je kuća u kojoj je lokal u vlasništvu pola Kojića a pola Nebojše Jankovića - rekao je navodno Lalić. Podsetimo, Jankoviću se sudi kao pripadniku kriminalnog klana.

- On je nedvosmisleno ubijen. Ja sam učestvovao u njegovoj otmici i rešavanju nekih njegovih ličnih stvari posle toga. Nije mi bio jasan motiv njegovog ubistva, pripadnicima grupe je predočeno da on predstavlja opasnost po grupu jer ima dosta saznanja, ali meni to nije bilo realno. Realnije mi je bilo da je motiv finansijski - svedočio je Lalić.

On je potom govorio da su posle ubistva Kojića planirali da na mestu te kuće sazidaju zgradu i da su ubedili njegovu ženu u to.

- Miljković mi je govorio da je mnogo dobro poznavao Kojića i da mu je poznato kako je komuniciraio sa suprugom, da posle Kojićevog bekstva u inostranstvo nakon ubistva na šinama ima šifre za komunikaciju sa njegovom suprugom i da ona kupuje telefon kada joj on kaže - ispričao je navodno bivši pripadnik kriminalnog klana tvrdeći da je od Belivuka i Miljkovića saznao da je Kojić učestvovao u ubistvu suvlasnika Pink taksija Teodora Gaćeše.

Gaćeša je ubijen 2015. u sačekuši u Učiteljskom naselju, kada ga je napadač iz oružja sa prigušivačem sa dva hica pogodio u leđa, a potom ga sa još dva "overio" u glavu. Ovo ubistvo do danas nije rešeno.

Lalić je svedočeći o ovom ubistvu pomenuo i da misli da su Belivuk i Miljković potpirivali sukob između dvojice vlasnika tog taksi udruženja "a da su se potom rešili obojice".

Godinu dana posle ubistva Gaćeše, nestao je i njegov partener u poslu Miroslav Ranković, kome se izgubio svaki trag i do danas nije pronađen.

Inače, među presretnutim Skaj porukama kako tužilaštvo tvrdi, navodno se nalazi i poruka Marka Miljkovića u kojoj je aludirao na ubistva Vlastimira Miloševića i Kojića.