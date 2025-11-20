Vatrogasci su odmah izašli na teren, a uzrok izbijanja požara još uvek se utvrđuje
Hronika
OPERSKA PEVAČICA STRADALA U POŽARU NA VOŽDOVCU! Vatra buknula u kući punoj smeća
Slušaj vest
Stravični požar izbio je danas na Voždovcu u jednom stambenom objektu, kada je kako Kurir saznaje, stradala operska pevačica M.I. .
- Požar je prijavljen policiji oko 12.45 kada je vatra buknula u jednoj prizemnoj kući na Voždovcu. Po dolasku na lice mesta, ekipa je zatekla prostorije pune smeća i šuta, a pretragom je pronađeno i jedno ugljenisano telo - kaže izvor Kurira.
. Na licu mesta su i pripadnici policije koji obezbeđuju prostor dok traje uviđaj.
Više informacija biće poznato nakon što nadležni završe uviđaj.
Reaguj
Komentariši