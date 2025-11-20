Hronika
TURSKOM DRŽAVLJANINU IZREČENE NOVČANE KAZNE OD 2,48 MILIONA DINARA: Niška policija zaustavila muškarca (59), za mesec dana napravio 80 prekršaja
Niška saobraćajna policija zaustavila je pedesetdevetogodišnjeg državljanina Turske koji je vozeći kamion "mercedes" u prethodnih 28 dana napravio 80 prekršaja.
U okviru međunarodne akcije pojačane kontrole autobusa i teretnih vozila, policija je utvrdila da nije koristio propisane pauze, dnevne i nedeljne odmore, kao i da je prekoračio dozvoljeno dnevno vreme upravljanja vozilom.
Njemu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 2,48 miliona dinara.
"Apelujemo na vozače teretnih vozila i autobusa da se dosledno pridržavaju saobraćajnih propisa i propisa o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu, jer time čuvaju ne samo samo svoj, već i živote putnika i drugih učesnika u saobraćaju", navodi se u policijskom saopštenju.
Kurir.rs
