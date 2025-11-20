Slušaj vest

M. N. (41) uhapšena je u ponedeljak u Beogradu zbog nasilja u porodici jer je na sina nasrnula nožem.

Naime, ona je bila u alkoholisanom stanju kada se u stanu na Vračaru posvađala sa sinom S. M. (24), a potom mu je pretila kuhinjskim nožem i zadala mu više udaraca u predelu tela.

Njoj je pisana krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici i određeno joj je policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude privedena na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu i nadležno je za taj slučaj.

Kurir.rs/Telegraf

