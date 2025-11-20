Slušaj vest

Forum pravnika Srbije saopštio je danas da bi reorganizacija Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i premeštanje njegovih nadležnosti unutar Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predstavljalo korak ka doslednom poštovanju ustavnog načela jedinstva tužilaštva, čime bi se otklonilo rasparčavanje jedne institucije, smanjio prostor za arbitrarna tumačenja i postigla veća pravna sigurnost svih učesnika u postupku.

Ovo strukovno udruženje je s tim u vezi pozdravilo napore Ministarstva pravde da otvori stručnu raspravu o unapređenju modela organizacije javnog tužilaštva, uključujući i inicijativu predsednika Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Republike Srbije, kojom bi se, kako navodi, razmatralo vraćanje Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u ustavne okvire, odnosno pod ingerenciju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Jakov Milošević

- Ustav Republike Srbije predviđa jedinstven javnotužilački sistem, zasnovan na hijerarhiji, funkcionalnom jedinstvu i odgovornosti. Predlog da se JTOK stavi pod ingerenciju VJT u Beogradu treba posmatrati kao deo šireg procesa racionalizacije tužilačke strukture, u kojem se preciznije definišu linije odgovornosti, a sprečava preklapanje nadležnosti koje su godinama generisale neujednačenost u radu specijalizovanih javnih tužilaštava - navodi se u saopštenju Foruma.

Dodaje se da iz toga neprosredno proizilazi da svaka specijalizacija mora biti smeštena unutar ustavnog modela jedinstvene tužilačke organizacije, a ne kao izdvojeni, gotovo "paralelni organ koji de facto funkcioniše izvan redovne hijerarhijske strukture".

Forum podseća da Viši sud u Beogradu ima Posebno odeljenje za organizovani kriminal koje je deo redovne sudske mreže, ali funkcionalno specijalizovano, te ukazuje da je u skaldu sa tim logično, razumno i ustavnopravno dosledno da to sudsko odeljenje "prati" i nadležnost tužilaštva (JTOK) u okviru iste organizaciono - teritorijalne jedinice - Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Javno tužilaštvo i sud moraju biti logički i ustavnopravno povezani u nadležnosti, jer u protivnom dolazi do disbalansa između sudske i tužilačke strukture, što nije predviđeno ni Ustavom ni zakonima - decidan je Forum.

Tužilaštvo za organizovani kriminal Foto: Petar Aleksić

Ovo strukovno udruženje smatra da je trenutni model u kojem specijalizovano tužilaštvo - JTOK funkcioniše kao izuzetak koji je faktički izdvojen iz redovne tužilačke organizacije doveo do dugogodišnje "pravne konfuzije, neujednačene prakse i niza kolizionih situacija između Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i opšteg ustavnog i zakonskog okvira".

Zbog toga, kako ističe Forum, reorganizacija JTOK u vidu odeljenja unutar Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predstavljalo bi korak ka doslednom poštovanju ustavnog načela jedinstva tužilaštva.