Slušaj vest

Operska pevačica M. I. (71) stradala je danas u požaru na Voždovcu kada je, kako Kurir saznaje, došla u kuću svojih pokojnih roditelja koju je s vremena na vreme obilazila.

- M. I. je živela dugi niz godina u Italiji, u ovu kuću je retko dolazila i to uglavnom leti, s obzirom na to da im je struja ugašena. Nije bilo uslova za život, pa se dešavalo da se kuća zapusti i zaraste. Leti je uglavnom dolazila, pa malo pospremi i napolju sa porodicom pravi roštilj - kaže komšinica za Kurir.

Prema njenim rečima, M. I. je bila divna žena, ali su je retko viđali.

Foto: Kurir

- Čudim se da je došla danas kada je hladno, uglavnom nije dolazila po ovom vremenu, čula sam da je pokušala da zapali vatru da se malo ogreje i tada je buknuo požar. Velika je to tragedija, ona je bila divna žena i velika umetnica - dodaje naša sagovornica.

Podsetimo, požar je izbio danas oko 12. 45 časova, a tokom pretrage, pronađeno je i ugljenisano telo.