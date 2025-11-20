Slušaj vest

Operska pevačica Milanka I. (71) nastradala je danas u stravičnom požaru na Voždovcu, a vatrogasci-spasioci deo njenog tela pronašli su između sobe i kupatila, saznaje Kurir!

Telo među smećem

- Nakon prijave da je došlo do požara u naselju Voždovcu vatrogasci-spasioci utvrdili su da su se zapalile tri prostorije površine od oko 30 kvadrata. Vatra je bila toliko jaka da se plafon urušio - navodi Kurirov dobro obavešten izvor i dodaje:

- Vatrogasci su između sobe i kupatila zatekli telo ženske osobe za koju se pretpostavlja da je u pitanju Milanka I. koja je povremeno dolazila u porodičnu kuću svojih roditelja koji su preminuli.

Vatra buknula u jednoj prizemnoj kući na Voždovcu, stradala operska pevačica Izvor: Kurir

Na teren su inače, kako saznajemo, nakon prijave da gori kuća oko 12.50 časova u Ulici Pavla Ivanovića u naselju Pinosava, došla četri vozila sa 11 vatrogasaca. 

- Kuća u kojoj je buknuo požar ima oko 100 kvadrata. Gorele su navodno, tri prostorije u kojima su vatrogasci-spasioci zatekli mnogo smeća i šuta. Između šuta i smeća pronađeno je telo ženske osobe, za koju se sumnja da je Milanka I. - zaključuje naš izor. 

Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju koja će utvrditi tačan identitet osobe koja je nastradala i zbog čega. 

Ne propustiteHronikaPRVE SLIKE POŽARA NA VOŽDOVCU U KOME JE STRADALA OPERSKA PEVAČICA! Komšije: Htela je da se malo ogreje, zato je zapalila vatru (foto)
Miladinka Ivanović operska pevacica požar
HronikaOPERSKA PEVAČICA STRADALA U POŽARU NA VOŽDOVCU! Vatra buknula u kući punoj smeća
Miladinka Ivanović operska pevacica požar
HronikaEKSPLODIRAO JOJ FEN U RUCI, GORELA JOJ JE CELA KUĆA, ONA ODBIJALA DA IZAĐE! Stanari otkrili detalje požara iznad vrtića u Lazarevcu! (foto)
Požar fen za kosu
HronikaKOMBI PLANUO USRED NOĆI U GROCKOJ, VLASNIK TVRDI DA MU JE IZGORELA SKUPOCENA ROBA! Vatrogasci odmah reagovali, od parkiranog vozila nije ostalo ništa!
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.25.27 PM.jpeg