Slušaj vest

GORNJI MILANOVAC - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Gornjem Milanovcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Čačku, uhapsili su M. Đ. (31) i J. P. (44) iz Gornjeg Milanovca, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnihdroga.

M. Đ. se sumnjiči da je u saizvršilaštvu sa J. P., od 23. oktobra do 7. novembra ove godine, prodavao amfetamin i kanabis osobama na području Gornjeg Milanovca, među kojima je i jedan maloletnik.

Pretresom stana i prostorija koje koristi M. Đ. pronađena je vagica za precizno merenje, kao i predmeti sa tragovima praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.