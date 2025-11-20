Dalja istraga je u toku i utvrdiće sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog tragičnog događaja.
Hronika
TELO NAĐENO U AUTOMOBILU Užas u Lazarevcu
Slušaj vest
U Lazarevcu, u Ulici Dimitrija Tucovića, u automobilu je pronađeno telo nepoznate osobe.
Policija je odmah obaveštena o slučaju i izvršen je uviđaj. Po nalogu tužilaštva, telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio identitet preminule osobe i tačan uzrok smrti.
Nezvanično, reč je o muškarcu.
Dalja istraga je u toku i utvrdiće sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog tragičnog događaja.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši