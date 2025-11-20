Slušaj vest

U Lazarevcu, u Ulici Dimitrija Tucovića, u automobilu je pronađeno telo nepoznate osobe.

Policija je odmah obaveštena o slučaju i izvršen je uviđaj. Po nalogu tužilaštva, telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio identitet preminule osobe i tačan uzrok smrti.

Nezvanično, reč je o muškarcu.

Dalja istraga je u toku i utvrdiće sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog tragičnog događaja.

Kurir.rs/Telegraf

