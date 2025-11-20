Prema prvim informacijama sa terena, motorista ima prelom desne ruke, kao i povredu leve noge.
TEŠKO POVREĐEN MOTOCIKLISTA Nesreća kod Bubanj potoka
U blizini Bubanj potoka danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je teško povređen motociklista.
Prema prvim informacijama sa terena, motorista ima prelom desne ruke, kao i povredu leve noge.
Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređeni je zbrinut u ambulanti i upućen na dalju dijagnostiku i lečenje.
Uviđaj je u toku, a okolnosti koje su dovele do nesreće se utvrđuju.
