U blizini Bubanj potoka danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je teško povređen motociklista.

Prema prvim informacijama sa terena, motorista ima prelom desne ruke, kao i povredu leve noge.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređeni je zbrinut u ambulanti i upućen na dalju dijagnostiku i lečenje.

Uviđaj je u toku, a okolnosti koje su dovele do nesreće se utvrđuju.

