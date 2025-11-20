Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodila danas, oko 17.30, u mestu Vrba, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, nastradala je šezdesetdevetogodišnja žena iz susedne Ratine.

Na nju je, kako se saznaje, naleteo "fijat doblo" dok je pešice prelazila ovu veoma prometnu magistralnu deonicu van pešačkog prelaza.

Nesrećna žena je ubrzo podlegla zadobijenim povredama, a više okolnosti pod kojima se ova nesreća dogodila biće poznato nakon istrage.