Poligraf prošao, a novca nema. I dalje ostaje pitanje - Ko je naručio spektakularnu pljačku dva miliona evra kod Raške?

Najnovije informacije pokazuju da su radnici obezbeđenja koji su bili u pratnji kombija za transport novca prošli poligraf, međutim novac i dalje nije pronađen. Istraga je u toku, a koliko poligraf može biti pouzdan u ovakvim istragama, kako funkcioniše detektor laži i da li ga je moguće prevariti?

O ovoj temi govorili su Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti i Nikola Novak detektiv:

- Oni koji su učestvovali u pljački a nisu uhvaćeni, osluškuju i prate svaki korak i izveštaj medija, kako bi znali da se sklone i pobegnu. Poligraf je pomoćno sredstvo koje koritsti policija, međutim, neko može i da odbije poligraf i da za to neodgovara. Sužen je krug lica koji učestvuju na poligrafu. Pitanja poligrafa se odnose na bilo koju činjenicu koja je povezana sa krivičnom delom. Veoma je značajan. Ako je prošao poligraf, to ne znači da on nije učesnik u svemu tome. Poligrafom su tretirani vozač kombija i saputnik koji je izašao u radnju. Sigurno da će poligrofom biti obuhvaćena i lica koja se nalaze u firmi. Uočeno je da je ovo izvanredna pljačka - kaže Spasić i dodaje:

- To izgleda kao da vodite običan razgovor sa policajacem, da ili ne, on odgovara ili sa da ili sa ne. U svakom slučaju veoma je važno da pogodite pravi sled pitanja. Kod ovog pravog sledа pitanja i jeste da su dva lica koja su bila na poligrafu, dovedena u vezu sa pljačkom. Ako ste prošli poligraf, to ne znači da ste vi oslobođeni bilo kakve sumnje. Dakle, policija će i dalje istraživati vaš slučaj. Moguće je čak da se naredi i super veštačenje, u kome ćete ponovo morati da idete na poligraf.

Nikola Novak je iz prakse objasnio kako funkconiše poligraf, odmah je istakaso da se on može koritstiti i kao eliminaciono sredstvo:

- Ne služi samo da se utvrdi da li neko govori istinu, nego i da se eliminišu ljudi koji nemaju veze sa tim. Što sada može da znači i više varijanti. Imate primarna pitanja, relevantna pitanja, imate i sekundarna relevantna pitanja. Ako neko nije direktno opljačkao, tu je verovatno rađen test sa tim da li oni imaju indirektne veze. Znači, da li su planirali, profitirali ili participirali na bilo koji način od krađe. Da li imaju bilo kakve veze. Da su tipovali, da znaju, da su profitirali od toga, da znaju gde je novac. E sada postoji varijanta gde policija namerno pusti drugu informaciju u javnost, odnosno dezinformaciju, da bi usmerila istragu i da bi delovala na one sumnjive u nekom drugom smislu.

Prevara poligrafa

- Garantujem da niko ne može sigurno da prevari poligraf, ne mogu ni ja, koji znam decenijama kako funkcioniše svaki aspekt poligrafskog testiranja, pa ne mogu da garantujem da mogu da prevarim poligraf. Jer sada svi noviji poligrafi, analogni ili digitalni, imaju posebne kanale koji služe samo za hvatanje kontramera. Tako da ako neko pokuša da sprovodi bilo kakve kontramere, mentalne, fizičke, farmakološke, to se vidi. Odmah budu upozoreni. Tako da to apsolutno pada u vodu - kaže Novak i dodaje:

- Pre svakog poligrafskog testiranja prvo se daje urin na analizu da vidimo da li je neko pod bilo kakvim uticajem. Osim toga, i da neko uzme jedan do dva benzidina, adrenalin sve to pojede. Jer veliki je pritisak kad idete na poligrafsko testiranje i kad niste krivi, a kamoli kad jeste krivi, adrenalin to sve neutrališe. Teoretski morali biste da uzmete šaku lekova, desetak različitih, da bi to uticalo na fiziološke reakcije, a to se golim okom vidi, da je neko pod dejstvom, ne treba ništa da ga analizirate.

Novak ističe i da se moraju poznavati sve relevantne činjenice da bi se dobio pravi. Najvažniji aspekt je formulacija pitanja. Po njemu, to su sve profesionalci koji sigurno neće napraviti grešku u konstrukciji pitanja, jer to su početničke greške.

