Tokom akcije Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšene su O. N. (45) i S. P. (46), zaposlene u jednoj apoteci u Bajinoj Bašti

Sumnja se da su tokom 2024. godine neovlašćeno su vršile izmene recepata koje propisuje lekar u elektronskom obliku na sistemu "E-recept", čime su apoteku u kojoj su radile oštetile za oko 4,9 miliona dinara.

MUP navodi da su osumnjičene preko šifre za izdavanje lekova pristupale sistemu "E-recept" i preuzimale pisane otporavke elektronskih recepata, a zatim menjale i dodavale podatke.

Nakon kontrole, Republički fond za zdravstveno osiguranje osporio je fakturisani iznos zbog neslaganja podataka o izdatim lekovima sa podacima iz sistema "E-recept".

Osumnjičene su, uz krivičnu prijavu, privedene nadležnom tužilaštvu.

