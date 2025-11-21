Slušaj vest

Tokom akcije Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšene su O. N. (45) i S. P. (46), zaposlene u jednoj apoteci u Bajinoj Bašti.

Sumnja se da su tokom 2024. godine neovlašćeno su vršile izmene recepata koje propisuje lekar u elektronskom obliku na sistemu "E-recept", čime su apoteku u kojoj su radile oštetile za oko 4,9 miliona dinara.

MUP navodi da su osumnjičene preko šifre za izdavanje lekova pristupale sistemu "E-recept" i preuzimale pisane otporavke elektronskih recepata, a zatim menjale i dodavale podatke.

Nakon kontrole, Republički fond za zdravstveno osiguranje osporio je fakturisani iznos zbog neslaganja podataka o izdatim lekovima sa podacima iz sistema "E-recept".