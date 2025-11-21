Tokom jutarnjih sati u kragujevačkom naselju Cerovac došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba povređena.
Hitna pomoć odmah reagovala
TEŠKA NESREĆA U KRAGUJEVCU: Auto sleteo sa puta, probio ogradu, pa se prevrnuo - Ima povređenih
- Do nezgode je došlo kada je vozač putničkog automobila iz nepoznatog razloga izgubio kontrolu i sleteo sa puta. Potpuno je razvalio ogradu koja se nalazila u neposrednoj blizini, a vozilo je jako oštećeno i završilo prevrnuto na krovu - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređenog vozača.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.
