Slušaj vest

- Do nezgode je došlo kada je vozač putničkog automobila iz nepoznatog razloga izgubio kontrolu i sleteo sa puta. Potpuno je razvalio ogradu koja se nalazila u neposrednoj blizini, a vozilo je jako oštećeno i završilo prevrnuto na krovu - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređenog vozača.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteHronikaBAČENA BOMBA NA KUĆU KOD SURČINA: Odvaljena fasada, popucali prozori
whatsapp-image-20230410-at-4.23.35-pm.jpg
HronikaNAJBOGATIJI GASTARBAJTER UHAPŠEN U NEMAČKOJ ZBOG PREVARE OD 7 MILIONA EVRA?! Gazda Mecku iz Kruševca svi dobro znaju, snimci s njegovih veselja šokirali! (foto)
svadba.jpg
Hronika"POSTOJI MOGUĆNOST ZLOUPOTRBE LEKOVA PRED POLIGRAF!" Prevoznici novca koji je ukraden išli na testiranje: Evo da li je prisutna sumnja
boža spasić
HronikaPOLICIJA UPALA U KLADIONICU U RAKOVICI I UHAPSILA MLADIĆA (24) S DVA PIŠTOLJA: Priveden i njegov prijatelj
policija-uvidjaj-policijska-traka.jpg