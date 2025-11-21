Slušaj vest

Petar M. (20), vođa navijača Partizana iz Niša, koji je uhapšen 19. novembra, sumnjiči se da je sa još dvojicom mladića, za kojima policija intezivno traga, mladića (21) silovao metlom i četkama!

Kako Kurir nezvanično saznaje, vođa navijača i još dvojica njegovih odbeglih saučesnika, žrtvu su zarobili u stanu kod Petra M.

1/3 Vidi galeriju Ovo je sve pronađeno u stanu vođe navijača Partizana Foto: Mup

- Tu su ga tukli, mučili i zlostavljali. Policija je zatekla mladića u jezivom stanju, a odmah se posumnjalo da je on i silovan. Nakon što su ga pregledali lekari koji su uradili brojne analize i preglede, utvrđeno je da je momak i seksualno zlostavljan i to drškom od metle, četkama, dršakama od džogera... Sumnja se da je stravično zlostavljalo trajalo duže vreme - kaže naš izvor i dodaje da su osumnjičeni i snimali iživljavanje.

Snimali mučenje

- Dok su se iživljavali nad mladićem, sve su to snimali telefonom. Takođe, utvrđeno je i da je isti momak dva dana pre hapšenja osumnjičenih, takođe bio maltretiran - kaže izvor i objašnjava:

- Njega je 17. novembra na ulici presreo osumnjičeni M. R. (20), kome su lisice na ruke stavljene u istoj akciji kao i Petru M. On ga je na ulici vređao, omalovažavao, pretio mu i sve to snimao telefonom.

Naš izvor kaže da se utvrđuje šta je motiv za ovako brtutalno postupanje navijača Partizana.

- Inače, Petar M. se sumnjiči i za prodaju narkotika. Prilikom hapšenja kod njega u stanu pronađeni su kokain, marihuana i vagica za precizno merenje. Moguće je da je sukob nastao oko narkotika - dodaje sagovornik Kurira.

Niš hapšenje 19.11.2025. Izvor: Policijska uprava Niš

Kako dalje saznajemo, uhapšeni vođa navijača iako ima samo 20 godina dobro je poznat policiji.

- Poznat je kao nasilnik, imao je i nanogicu zbog krivičnih dela koje je počinio u prošlosti - kaže izvor i dodaje da je policija za jezivo silovanje mladića saznala kada su upali u stan Petra M. na osnovu operativnih informacija koje su imali da on prodaje narkotike.

- Pored narkotika, u stanu su pronašli i zatočenog momka, a u telefonu Petra M. i drugog uhapšenog, M. R., pronađeni su užasni i uznemirujući snimci zlostavljanja. Da sve bude još gore, ove snimke osumnjičeni su delili među sobom - navodi izvor.

Kako je ranije saopšteno iz Policijske uprave Niš, dvojici uhapšenih mladića određeno je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, a na teret im se stavljaju krivična dela zlostvaljanje i mučenje, a Petru M. i krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Zlostavljali na stadionu

Ovaj stravičan slučaj z Niša podsetio je na slično zlodelo koje su, kako se sumnja, počinili pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je radio pod paravanom Partizanove navijačke grupe Principi. Prema optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici Belivukovog klana silovali su jednog mladića u prostorijama na stadionu Partizan. Mladića su, kako se navodi u optužnici, silovali štapom za bilijar.

Veljko Belivuk Foto: Drustvene Mreže

- Belivuk i njegov ljudi su pre hapšenja uterivali strah u kosti svojim protivnicima, ali i vođama drugih navijačkih grupa. Tako su se u javnosti svojevremeno pojavili snimci na kojima se vide Belivuk i Miljković kako maltretiraju supranike i primoravaju ih da u kameru pričaju ono što im oni govore - podseća izvor.

Veljko Belivuk, Marko Miljković i pripadnici njihovog zloglasnog klana, kom se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem i silovanje mladića, uhapšeni su 4. februara 2021. godine. Tada je sa njima uhapšen i Marko Andrić iz Niša, koji je, kako se sumnja, bio zadužen za njihove navijače u ovom grdu.

Marko Andrić Foto: Privatna Arhiva