Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava predviđa osnivanje Četvrtog osnovnog suda u Beogradu, koji će praktično preuzeti deo nadležnosti sadašnjeg Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kao i formiranje sudske jedinice u opštini Kosjerić, saznaje Kurir.

Ukoliko predviđene izmene budu usvojene u Parlamentu, Trećem osnovnom sudu u Beogradu ostaće nadležnost nad teritorijom gradskih opština Surčin i Zemun, dok će Četvrti osnovni sud u Beogradu biti nadležan za teritoriju gradske opštine Novi Beograd.

Ove izmene sudske mreže prati i formiranje Četvrtog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Nacrtom, u koji je naša redakcija imala uvid, predviđeno je i osnivanje sudske jedinice u Kosjeriću, Osnovnog suda u Požegi.

Treći osnovni sud i Treće osnovno javno tužilaštvo, treba da nastave sa radom do početka primene ovog zakona, a predmeti koji do tada ne budu okončani pred ovim sudom i tužilaštvom preuzeće, kako se navodi, "mesno nadležni sud i javno tužilaštvo osnovani ovim zakonom", odnosno Četvrti osnovni sud i Četvrto osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Takođe, propisano je da će do početka primene ovog zakona Visoki savet sudstva, u skladu sa odredbama Zakona o sudijama, izvršiti trajni premeštaj sudija i sudija porotnika u sudove osnovane ovim zakonom, kao i da će postaviti vršioce funkcije predsednika suda u sudovima osnovanim ovim zakonom.