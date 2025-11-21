Slušaj vest

Čuveni Gazda Mecka koji je uhapšen zbog sumnje da je za sedam miliona evra oštetio državu Nemačku, javnosti u Srbiji je poznat kao veliki gastarbajter koji se svojevremeno hvalio da radi od svoje 14. godine i da poseduje firmu već 30 godina!

Sada uhapšeni Gazda Mecka svojevremeno je postao poznat po svojim raskošnim porodičnim veseljima na kojima nije žalio novac. Fotografije i video-snimci sa njegovih proslava danima i mesecima bi preplavljivali društvene mreže na kojima se mogao videti glamur, luksuz i raskoš koja se merila i do milion evra!

Oženio se sa 14 godina

Jednom prilikom Gazda Mecka pričao je o sebi, gde je između ostalog otkrio da su njihova vlaška veselja takva - raskošna i velika i da se trude da nikome ništa ne fali. Takođe, je svojevremeno ispričao i da je rodom iz Kruševca i da se oženio kada je bio tinejdžer.

- Jako mlad sam ostao bez oca, a oženio sam se sa 14 godina. Mi smo Vlasi, to je bio običaj. Već 32 godine smo zajedno, dobra je. Sve mogu. Bio sam u celom svetu - rekao je ranije Gazda Mecka. On je govorio i da je u detinjstvu bio siromašan, kao i da je sada posvećen humanitarnom radu i pomaganju onima koji nemaju.

Za njega su mediji tada pisali da je multimilioner, koji je stekao sve svojim radom.

- Radim od 14. godine, imam firmu već 30 godina, ustajem svako jutro u šest, jedva spavam. Imam četvoro dece i pet unuka. Slušaju me - kaže gazda Mecka, za kog kažu da ga novac nije promenio.

Oženio 3 sina u istom danu

Na pomenutim video-snimcima njegovih veselja može se videti da ekstvagantnim slavljima želi da pokaže moć i prestiž, pa je tako tri sina oženio u istom danu na obali mora u Crnoj Gori. Goste su im tada zabavljali najveće face sa estrade među kojima i Sloba Radanović, Aca Lukas, a jedna od zvezda bila je i pevačica Lepa Brena. Program je vodio novinar Uroš Božić, a snimci sa proslave na kojoj su se mogli videti bogata trpeza na kojoj je bilo od kavijara do školjki, i najskupljih pića do torte sa devet spratova. Ulice Budve bile su maltene zatvore jer su svatovi išla na veselje u raskošnim balskim haljinama i skupim odelima.

"Al ga ovi slave! Svaka čast", "Bože, šta je ovo? Nigde nisam video da neko tako baca pare", "Luksuz, luksuz i samo luksuz", "Zaradio čovek, pa sad može i da troši" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod objavljenih snimaka i fotografija. Naime, komentari korisnika društvenih mreža su podeljena dok su neki oduševljeni, drugi postupke Gazda Mecke kritikuju.

"Ferari" za punoletstvo

Pored svadbe trojice sinova Gazda Mecka nije žalio i na još jednu porodičnu proslavu svog sina kome je slavio punoletstvo. Pare su tada letele na sve strane, na stolovima je takođe, bilo skupo posluženje. Poklon za sina bio je ni manje, ni više nego skupoceni automobil marke "ferari".

- Porodična veselja koja organizuje Gazda Mecka koštaju i po nekoliko stotina hiljada evra, a samo na muziku daje oko 100.000 evra plus bakšiš koji bude i do 50.000 evra - podsećaju sagovornici.

Ništa manje nije bilo ni na svadbi na Siciliji gde je kumovao u junu prošle godine kada je Italijan oženio Bugarku. Gazda Mecke para nije žalio ni na mladence, ni na muziku, posebno ne na dobar narodnjak. On je pokazao i kako se sprema za svadbeno veselje, kako ga doteruju... Ovog puta se pojavio u svetlo-plavom odelu, a evre je, kao i prošlog puta, samo ispaljivao kao mašina.

Podsetimo, trojica državljana Srba uhapšena su u Nemačkoj zbog sumnje da su oštetili tu državu za oko sedam miliona evra, kao i da su radnike svojih kompanija držali u neljudskim uslovima. Kako je Kurir ranije pisao, među uhapšenima nalazi se čuveni Gazda Mecka. Inače, u Nemačkoj je izvedena velika akcija policije u kojoj je privedeno čak 18 osoba zbog različitih poreskih i finansijskih prevara, ali i trgovine ljudima.