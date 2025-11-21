Slušaj vest

Trojica državljana Srba uhapšena su u Nemačkoj zbog sumnje da su oštetili tu državu za oko 7 miliona evra, kao i da su radnike svojih kompanija držali u neljudskim uslovima.

Kako Kurir nezvanično saznaje, među uhapšenima nalazi se čuveni Gazda Mecka poreklom iz Kruševca, najbogatiji gastarbajter, koji je postao poznat nakon što mu je na svadbi pevala Lepa Brena.

O ovoj temi govorio je glavni urednik Kurira - Rajko Nedić na Kurir televiziji:

- Radi se o izvesnom Gazda Mecki iz Kruševca. Nemamo njegovo ime i prezime, ali zato je poslednjih godina na svim portalima i medijima veoma tražen. Poznat je po spektakularnim svadbama, žurkama, gde je on išao i organizovao svoje gostovanje. Te proslave su bile višemilionske, znači pričamo o milionima evra. On se predstavlja kao biznismen, radi godinama u Nemačkoj - kaže Nedić i dodaje:

- Proslavio se ovde u Srbiji po tome da je u jednom danu oženio tri sina, to je po milion evra bila svaka svadba. Delio je automobile, poklone. Pola estrade na čelu sa našim najpoznatijim pevačima su gostovali na tim svadbama. Čitava ta njegova narodna veselja su privukla veliku pažnju medija.

Finansijskim aferama izvršena pronevera

Kako prenosi Rosenhaim24.de, tokom racija, zaplenjena je imovina vredna približno 6,7 miliona evra, a konfiskovan je i dokazni materijal koji uključuje oko 30.000 evra u gotovini, vredne satove, nakit, digitalne medije za skladištenje podataka i dokumenta:

- Postoji ozbiljna sumnja u Nemačkoj. On je uz još dvojicu državljana Srbije uhapšen zbog sumnje da je oštetio Nemačku za sedam miliona evra i da je uhapšen zbog različitih finansijskih i poreskih prevara. Naime, on je imao preduzeća za obezbeđenje, čišćenje zgrada, građevina i ostalo i navodno da je tu raznim finansijskim aferama izvršio tu proneveru. Inače, kod te trojice tokom racije zaplenjeni su i na desetine hiljada evra, satovi, nakit, mediji za skladištenje podataka, dokumenta. Ova vest je već dugo glavna na Kuriru, što je i logično jer je on zaista svo vreme privlačio veliku pažnju.

Teško detinjstvo

Široj javnosti je ipak najviše postao poznat po čuvenom veselju na crnogorskom primorju, kada mu je, nakon krštenja unučića na veselju u svojoj vili pevali Lepa Brena, Sloba Radanović, Tea Tairović i Aca Lukas:

- Govorio je da je imao teško detinjstvo, siromašno, a sada se bavi humanitarnim radom i pomaže siromašnima. Takođe je na jednoj svadbi na Siciliji navodno opet dao milion evra kumu i čak i tamo je dovodio naše pevače. Napravio je tamo senzaciju, jer u Italijani to sa čudom propratili. To je poslednja informacija. Pratićemo svakako kao što smo pomno pratili i do sada - zaključuje Nedić.

