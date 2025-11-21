Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su na periferiji grada zatekli šesnaestogodišnjaka koji je, ugledavši policiju, odbacio kesu sa suvom biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana, težine 691 gram, saopštili su iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon veštačenja, protiv maloletnika biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici - saopšreno je.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN DILER (23) U INĐIJI! Pokušao da pobegne dok su mu policajci pretresali kuću (foto)
hapsenje.jpg
HronikaMUŠKARAC (31) UHAPŠEN NA ULICI U INĐIJI! Policija mu pretresla i stan, evo šta su sve zatekli pored belog praha!
policija.jpg
HronikaHAPŠENJE U INĐIJI! Policija u "fijatu" pronašla 2 kese droge, sledi krivična prijava (foto)
1.jpg
HronikaOGLASIO SE MUP O ZAPLENI 70 KILOGRAMA KOKAINA I HAPŠENJU PET OSOBA: Otkriveno gde su ulagali novac od droge
policija02-zorana-jevtic.jpg