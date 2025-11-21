Osumnjičenom se na teret sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
PRONAĐEN MALOLETNI DILER U INĐIJI: Kada je ugledao policiju, tinejdžer izveo šok potez!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su na periferiji grada zatekli šesnaestogodišnjaka koji je, ugledavši policiju, odbacio kesu sa suvom biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana, težine 691 gram, saopštili su iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.
- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nakon veštačenja, protiv maloletnika biće podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici - saopšreno je.
