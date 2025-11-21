Slušaj vest

Brutalan napad i demoliranje kafića u Ustaničkoj ulici u Beogradu, dogodio se nešto pre ponoći u četvrtak uveče.

Grupica više nepoznatih maskiranih lica upala je u objekat i započela vandalski čin.

Nasilnici su koristili palice da razbijaju kompletan inventar lokala i razlupali su stakla na objektu. U nameri da pričine još veću štetu, u kafić je ubačena i upaljena baklja, što ukazuje na ozbiljnost i planiranost napada.

Srećom do požara većih razmera nije došlo.

Objekat je u trenutku napada bio zatvoren, što je sprečilo potencijalno povređivanje osoblja ili gostiju. Nakon što su napravili značajnu materijalnu štetu i potpuni haos, nasilnici su pobegli sa lica mesta.

Policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu i radi na prikupljanju dokaza.

U cilju identifikacije i hapšenja napadača, prioritet je pronalaženje i pregled snimaka sa sigurnosnih kamera iz okoline lokala.