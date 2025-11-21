Slušaj vest

Devojčica Tamara Ivanović (13) brutalno je ubijena pre 20 godina u Batajnici kod Zemuna, kada je pokušala da pomogne pijancu Draganu Nikoliću (62), zvanom Čombe, da ustane nakon što je pao!

Na veliki praznik Aranđelovdan, 21. novembra 2005. godine dogodilo se nezapamćeno ubistvo u batajničkom naselju Šangaj, i to u trenutku kada se devojčica vraćala iz škole. Nikolić je devojčicu kod Želeničke stanice, na zemljanom putu izbo 19 puta kuhinjskim nožem, a osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četrdeset godina.

Pružila mu ruku, pa dobila 19 uboda

Ubica Dragan Nikolić Čombe Foto: Privatna Arhiva

- Kobne večeri Tamara se vraćala iz škole i videla je pripitog muškarca kako pada na zemlju. Dobronamerno mu je pružila ruku, u želji da mu pomogne, ali se ubica tada pridigao i usledio je stravičan zločin - podseća sagovornik i dodaje:

- Nikolić se podigao polako sa zemlje, izvadio kuhinjski nož i počeo besomučno da je ubada po telu. Odbukcijom je utvrđeno da joj je naneo 19 smrtonosnih uboda u predelu leđa i grudi. Ispao mu je sat sa ruke tokom zločina, koji su istražitelji potom našli. Ubica je ostavio devojčicu krvavu da leži, a on je otišao u kafanu koja se nalazi na drugom delu naselja.

Nakon pijančenja vratio se na mesto zločina, ali je otišao u jedan od vagona na stanici i zaspao. Vozom se sutradan uputio u Pančevo gde je na pijaci prodao mobilni telefon devojčice i to bračnom paru iz Rumunije. Nakon opsežne potrage uhapšen je u Opovu.

Ni tokom istrage, a kasnije ni tokom suđenje nije utvrđen motiv ovog gnusnog zločina.

Višestruki ubica i silovatelj

- Nikolić, inače višestruki osuđivani ubica i silovatelj nakon hapšenja priznao je zločin. Međutim, tokom suđenja je nekoliko pouta menjao iskaz i tvrdio da je tek sutradan nakon zločina, navodno, u novinama pročitao da je ubijena mlada devojka u Batajnici i da je tada shvatio da je "verovatno" on počinio taj zločin. Takođe, jednom je izjavio i da je mislio da je devojčica napadač pa je zločin počinio kako bi se odbranio - podseća sagovornik i dodaje da je sud na kraju u obrazloženju presude jasno stavio do znanja da je Nikolić svesno i na podmukao način ubio trinaestogodišnju Tamaru Ivanović.

Inače, tokom izricanja presude se hladnokrvo smeškao i podrugljivo gledao u ožalošćene roditelje i rođake ubijene devojčice.

- Okrivljenom je izrečena jedinstvena kazna jer je počinio dva zločina, teško ubistvo u Batajnici i silovanje tada devojčice (12) u Opovu. Za ubistvo je dobio četrdeset godina zatvora, dok je za silovanje dobio 15 godina, a potom je sud doneo jedintvenu kaznu u trajanju od 40 godina zatvora - navodi izvor i podseća da je ubica devojčicu iz Opova maltene oteo iz škole, odveo na periferuju Opova, batinama je onesvestio, a zatim silovao.

Nijedna kazna ne može da nam vrati dete

Roditelji ubijene Tamare, Branislav i Jelena nakon zločina naveli su za medije da im je život potpuno promenjen nakon tog kobnog dana.

- Supruga i ja, posle Tamare, više ne živimo, nego pokušavamo da preživimo zbog drugog deteta, sina. Moramo njega da sačuvamo, izvedemo na put, a posle kako bude - rekao je ranije otac Branislav, dok je Jelena dodala da nijedna kazna koju dobije monstrum i ubica njenog deteta nju ne može da vrati.