MARIJA IZ SOMBORA OSTALA BEZ UNUKA (13), ŠEST NEDELJA KASNIJE I BEZ ĆERKE: Davida usmrtio pijani vozač: Sećam se, bila je nedelja... (foto)
Moj David je izašao iz kuće i nakon nekoliko minuta čuo se jak udarac, kao da je eksplodirala bomba! Predosetila sam da mu se nešto desilo. Istrčala sam iz dvorišta i dozivala ga, a on je ležao u šancu sa ispruženim rukama i glavom okrenutom ka kući. Nije davao znake života...
Sa knedlom u grlu i suzama u očima Marija Mormer iz Sombora za Kurir je ispričala kako je tog 15. januara 2023. ostala bez unuka Davida (13) kog je gledala i volela kao da ga je rodila. Bahati i pijani vozač Andrej G. (25) iz Bezdana odlukom suda osuđen je na pet godina zatvora zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
Voljeno dete
- Davida sam othranila, čuvala, mazila i pazila, čak i učila s njim koliko sam mogla jer ga je majka, inače moja ćerka rano dobila, bila je još u školi. Toliko je bio voljen, da za svojih skoro 14 godina nikada nije pitao ko mu je otac. Mnogo ljubavi smo mu pružili - navodi naša sagovornica i dodaje da je njoj i suprugu bio centar sveta.
Neutešna baka kaže da se seća svakog detalja kobnog dana kada je ostala bez unuka koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći i to pred svoj rođendan.
- Sećam se bila je nedelja, ćerka je otišla da radi u pekari, a David je ostao malo duže da spava. Kada se probudio odmah me je pitao da zajedno spremamo ručak, a deka je otišao takođe, da radi. Nakon ručka Davidu su došli drugari, sedeli su u sobi i družili se. Poslužila sam ih i kolačima koje je najviše voleo - kaže u jednom dahu Marija.
- U jednom trenutku pitao me je da voze bicikl, pustila sam ga, ali sam mu napomenula da ponese telefon kako bi mogla da ga zovem. Tako je i bilo, zvala sam ga i rekao mi je da je njegov drug pao i da uskoro dolaze kući. Došli su i opet ušli u sobu.
Eksplodiralo kao bomba
Dečaci su odlučili opet da izađu, a prema rečima bake, trebao je da isprati druga koji je morao da vrati bicikl drugom drugu.
- Predomišljala sam se i rekla mu da može, ali da vozi samo stazom. Nisu ni izašli iz kuće, bila sam u dvorištu i čula sam jak udarac, kao da je pukla bomba! Nešto sam predosetila, znala sam da je on. Istrčala sam kao luda na ulicu i počela da ga dozivam. Dve kuće od naše se desila nesreća - navodi Marija i dodaje:
- Kola su već počela da staju sa strane, nisam mogla da priđem. Videla sam ga. Ležao je u šancu gde je bio posut pepeo, raširenih ruku i glave okrenute ka našoj kući... Pipala sam mu puls, vrat, nije disao, nije davao znake života.
Usledile su bolne scene pune agonije za porodicu Mormer.
- Deka je došao, uzeo ga u naručje i grlio. Vikali su da ga ne diramo, da mu nešto ne povredimo, a ja sam znala da će se desiti nešto loše. Hitna pomoć je došla i sećam se da sam pitala tehničara: "Hoćete li ga spasiti?", rekao je probaćemo bako. Uneli su ga u sanitet, virila sam kroz prozor. Već tada je bio mrtav. Krenuli su da mu daju injekciju, pa šokove da ga oživljavaju, ali su odustali i krenuli put bolnice - navodi bolnim rečima Davidova baka.
Život u paklu
Ubrzo je javila porodici da je David imao nesreću i podelili su se - neki su otišli u bolnicu, a neki su došli kod njih kući.
- Sedim i pušim cigaru, oko mene rođaci. Dolazi zet iz bolnice i klima glavom... Znali smo da nije preživeo - kaže Marija i priseća se da je Davidova majka pala na kolena na kućnom pragu nakon vesti da je izgubila jedinca.
- Od tog trenutka naš život nije isti, živimo u paklu. Ne mogu da se pomirim sa sudbinom da nikada više neće ući na vrata.
Bolan susret sa vozačem
Marija Mormer kaže da je bahati vozač koji je pod dejstvom alkohola usmrtio njenog unuka Davida posle nesreće pobegao sa lica mesta.
- Unuk je stajao pored puta i držao bicikl, nije ga ni vozio. U jednom trenutku vozač je naglo skrenuo, pokosio ga i nastavio da vozi. Nije se zaustavio, već je pobegao. Tražili su ga, mislim da je i granica bila zatvorena. Pronađen je nakon pet sati, nisam sigurna da li se predao ili su ga priveli - kaže naša sagovornica i dodaje:
- Išla sam na suđenje. Htela sam oči da mu iskopam, ali sam se suzdržala jer je moj David bio divan i nikad se ne bi složio da sam bilo šta nažao nekome učinila, pa i njemu. Osuđen je na pet godina zatvora, ali kažu nam prijatelji iz Bezdana da je malo, malo pa na slobodi.
Tragedija za tragedijom
Kako nam je u potresnoj ispovesti rekla baka poginulog dečaka nesreće su obeležile njihov život.
- Nakon našeg Davida, tačnije samo posle šest nedelja moja srednja ćerka je sebi oduzela život i niko ne zna razlog. Imam sina koji ima 36 godina i ne vidi i ne hoda. Koliko god mi je život težak, to što smo ostali bez Davida je neizdrživo, sve bi na ovom svetu dala da mogu samo još jednom da ga zagrlim - kaže Marija:
- David je bio toliko voljen, svi su ga cenili i poštovali. Kad smo ga sahranjivali pljuštala je kiša, verujte i Bog je plakao za njim. Kasnije sam saznala da je delio svoj novac i užinu sa drugarima u školi koji nisu imali.