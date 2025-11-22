Slušaj vest

Moj David je izašao iz kuće i nakon nekoliko minuta čuo se jak udarac, kao da je eksplodirala bomba! Predosetila sam da mu se nešto desilo. Istrčala sam iz dvorišta i dozivala ga, a on je ležao u šancu sa ispruženim rukama i glavom okrenutom ka kući. Nije davao znake života...

Sa knedlom u grlu i suzama u očima Marija Mormer iz Sombora za Kurir je ispričala kako je tog 15. januara 2023. ostala bez unuka Davida (13) kog je gledala i volela kao da ga je rodila. Bahati i pijani vozač Andrej G. (25) iz Bezdana odlukom suda osuđen je na pet godina zatvora zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Voljeno dete

- Davida sam othranila, čuvala, mazila i pazila, čak i učila s njim koliko sam mogla jer ga je majka, inače moja ćerka rano dobila, bila je još u školi. Toliko je bio voljen, da za svojih skoro 14 godina nikada nije pitao ko mu je otac. Mnogo ljubavi smo mu pružili - navodi naša sagovornica i dodaje da je njoj i suprugu bio centar sveta.

Dečak David Mormer Foto: Privatna arhiva

Neutešna baka kaže da se seća svakog detalja kobnog dana kada je ostala bez unuka koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći i to pred svoj rođendan.

- Sećam se bila je nedelja, ćerka je otišla da radi u pekari, a David je ostao malo duže da spava. Kada se probudio odmah me je pitao da zajedno spremamo ručak, a deka je otišao takođe, da radi. Nakon ručka Davidu su došli drugari, sedeli su u sobi i družili se. Poslužila sam ih i kolačima koje je najviše voleo - kaže u jednom dahu Marija.

- U jednom trenutku pitao me je da voze bicikl, pustila sam ga, ali sam mu napomenula da ponese telefon kako bi mogla da ga zovem. Tako je i bilo, zvala sam ga i rekao mi je da je njegov drug pao i da uskoro dolaze kući. Došli su i opet ušli u sobu.

Eksplodiralo kao bomba

Dečaci su odlučili opet da izađu, a prema rečima bake, trebao je da isprati druga koji je morao da vrati bicikl drugom drugu.

- Predomišljala sam se i rekla mu da može, ali da vozi samo stazom. Nisu ni izašli iz kuće, bila sam u dvorištu i čula sam jak udarac, kao da je pukla bomba! Nešto sam predosetila, znala sam da je on. Istrčala sam kao luda na ulicu i počela da ga dozivam. Dve kuće od naše se desila nesreća - navodi Marija i dodaje:

- Kola su već počela da staju sa strane, nisam mogla da priđem. Videla sam ga. Ležao je u šancu gde je bio posut pepeo, raširenih ruku i glave okrenute ka našoj kući... Pipala sam mu puls, vrat, nije disao, nije davao znake života.

Usledile su bolne scene pune agonije za porodicu Mormer.

- Deka je došao, uzeo ga u naručje i grlio. Vikali su da ga ne diramo, da mu nešto ne povredimo, a ja sam znala da će se desiti nešto loše. Hitna pomoć je došla i sećam se da sam pitala tehničara: "Hoćete li ga spasiti?", rekao je probaćemo bako. Uneli su ga u sanitet, virila sam kroz prozor. Već tada je bio mrtav. Krenuli su da mu daju injekciju, pa šokove da ga oživljavaju, ali su odustali i krenuli put bolnice - navodi bolnim rečima Davidova baka.

Život u paklu

Ubrzo je javila porodici da je David imao nesreću i podelili su se - neki su otišli u bolnicu, a neki su došli kod njih kući.

- Sedim i pušim cigaru, oko mene rođaci. Dolazi zet iz bolnice i klima glavom... Znali smo da nije preživeo - kaže Marija i priseća se da je Davidova majka pala na kolena na kućnom pragu nakon vesti da je izgubila jedinca.

- Od tog trenutka naš život nije isti, živimo u paklu. Ne mogu da se pomirim sa sudbinom da nikada više neće ući na vrata.

Osuđeni vozač Andrej G. Foto: Facebook

Bolan susret sa vozačem Marija Mormer kaže da je bahati vozač koji je pod dejstvom alkohola usmrtio njenog unuka Davida posle nesreće pobegao sa lica mesta. - Unuk je stajao pored puta i držao bicikl, nije ga ni vozio. U jednom trenutku vozač je naglo skrenuo, pokosio ga i nastavio da vozi. Nije se zaustavio, već je pobegao. Tražili su ga, mislim da je i granica bila zatvorena. Pronađen je nakon pet sati, nisam sigurna da li se predao ili su ga priveli - kaže naša sagovornica i dodaje: - Išla sam na suđenje. Htela sam oči da mu iskopam, ali sam se suzdržala jer je moj David bio divan i nikad se ne bi složio da sam bilo šta nažao nekome učinila, pa i njemu. Osuđen je na pet godina zatvora, ali kažu nam prijatelji iz Bezdana da je malo, malo pa na slobodi.