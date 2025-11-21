Slušaj vest

Na Vračaru u Beogradu danas je došlo do tuče ispred jednog marketa posle svađe dvojice muškaraca, saznaje Kurir.

- Napada se dogoido u Makenzijevoj ulici oko 14.45 časova kada je, kako se sumnja, M. P. (21) posle svađe udario u glavu muškarca koji je od siline udarca pao i udario glavom o beton - navodi Kurirov izvor i dodaje:

- Povređeni je bez svesti transportovan u Urgentni centar u Beogradu, a brzom i efikasnom akcijom policije osumnjičeni napadač je uhapšen.

Novinar Nemanja Velikić Foto: Printscreen

Prema rečima očevidaca, prvu pomoć povređenom mladiću pružio je poznati voditelj TV Pink Nemanja Velikić.

- Voditelj se slučajno zatekao na tom mestu. Kada je video da muškarac onesvešćen leži na pločniku prišao je da pomogne - naveo je očevidac.