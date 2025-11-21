Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je 30. decembra 2024. godine Viši sud u Beogradu osudio na ukupno 17 i po godina zatvora Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. godine počinio msakr u toj školi.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom bio osuđen na 14 i po godina zatvora zbog krivičnog dela  teško delo protiv opšte sigurnosti i krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok jeMiljana Kecmanović bila osuđena na tri godine zatvora zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Miljana Kecmanović danas na izricanju presude

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 19. i 20. juna 2025. godine, a nakon većanja i glasanja dana 9. i 10. jula, 10. i 29. septembra i dana 30. septembra 2025. godine, doneo je većinom glasova presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu u odnosu na okr. Miljanu Kecmanović, dok je, usvajanjem žalbe branilaca okr. Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović, presuda u osuđujućem delu u odnosu na navedene okrivljene ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predmet u tom delu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okr. Vladimiru Kecmanoviću produžen je pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda - stoji u obrazloženju Apelacionog suda.

Podsetimo, dečak ubica je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, koju je i sam pohađao, ubio devetoro svojih vršnjaka i škoslkog čuvara. Zločin je počinio iz očevih prištolja koje je kobnog dana u školu poneo od kuće.

- Dečak se od zločina nalazi u psihijatrijskoj klinici, budući da u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim njemu nije moglo da se sudi - podseća izvor i dodaje da je dečak bio svedok na suđenju svojim roditeljima i da je tom prilkom detaljni govorio o masakru.

Obrazlažući svoju odluku, Apelacioni sud je naveo "da je po oceni Apelacionog suda prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, budući da su razlozi presude nejasni i protivrečni izreci presude u osuđujućem delu u odnosu na okrivljene Vladimira i Miljanu Kecmanović.

- U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovim rešenjem, pravilno primeniti relevantne procesne odredbe i na pouzdan i jasan način utvrditi sve odlučne činjenice koje su bitne za utvrđivanje činjeničnog stanja, te će brižljivom ocenom svakog od izvedenih dokaza ponaosob i svih dokaza skupa u njihovoj povezanosti, oceniti postojanje ili nepostojanje svakog od elemenata bića krivičnih dela u pitanju, a za svoje stavove dati jasne i nedvosmislene razloge. Tek nakon što postupi po primedbama iz ovog rešenja, a uzimajući u obzir i one žalbene navode branilaca okrivljenih Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović na koje u ovom rešenju nije posebno ukazano, prvostepeni sud će biti u mogućnosti da donese zakonitu, pravilnu i jasno obrazloženu odluku - navedeno je u saopštenju Apelacionog suda.

Kako se dalje navodi, Apelacioni sud je prema okrivljenom Vladimiru Kecmanoviću produžio pritvor do dalje odluke prvostepenog suda, jer i dalje stoje razlozi zbog kojih je pritvor prema okrivljenom prvobitno određen, a kasnije i produžen.

- Naime, okolnosti izvršenja krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret, odnosno postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni u dužem vremenskom periodu obučavao svog maloletnog sina od 13 godina da rukuje vatrenim oružjem, municijom i gađa u mete i da istovremeno u stanu u kom živi sa maloletnim sinom nije savesno čuvao vatreno oružje i municiju na način da ne dođe u posed neovlašćenog lica, tj. njegovog maloletnog sina i da ne ugrozi bezbednost ljudi i objekata, usled čega je njegov maloletni sin u njihovom stanu lako došao u posed vatrenog oružja, i to dva pištolja velike količine pripadajućih okvira i municije i poneo ih sa sobom u osnovnu školu koju je pohađao, u kojoj je pucanjem iz tog vatrenog oružja zahvaljujući prethodnoj obuci u rukovanju i gađanju iz vatrenog oružja lišio života deset lica i teško telesno povredio šest lica, u sklopu činjenice da je u stanu okrivljenog pronađeno više komada oružja - tri vazdušne puške i dva pištolja, kao i velika količina municije kalibra 22 LR i 9h19 mm i velika količina municije za vazdušno oružje, po oceni ovog veća predstavlja osobite okolnosti koje ukazuju da će okrviljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, usled čega je njegovo dalje zadržavanje u pritvoru još uvek nužno. Uz navedeno, ovaj sud nalazi da su način izvrešenja i težina posledica krivičnog dela dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi Apelacija u obrazloženju svoje odluke.

Instruktoru iz streljane smanjena kazna

Viši sud u Beogradu sudio je i Nemanji Marinkoviću, instruktoru u streljani u kojoj je dečak ubica učio da puca. On je prvostepenom presudom bio osuđe na 15 meseci zatvora zbog lažnog svedočenja, a Apelacioni sud preinačio je ovu presudu samo u delu odluke o krivičnoj sankciji, tako što je Marinkovću smanjio kaznu.
- On je drugostepenom presudom kažnjen sa godinu dana kućnog zatvora - navodi izvor.

