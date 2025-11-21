Slušaj vest

Upitan da prokomentariše odluku Apelacionog suda u Beogradu kojom je ukinita presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović naveo je da tužilaštvo očekuje da će Viši sud u Beogradu u ponovljenom postupku otkloniti nedostatke u presudi na koje mu je Apelacioni sud ukazao u svom rešenju.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje i da će ponovljeni postupak biti efikasno sproveden i da će nakon toga Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu za oboje okrivljenih i izreći im maksimalne kazne zatvora na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja - rekao je Stefanović za Kurir.

Miljana i Vladimir Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Petar Aleksić

Podsetimo, Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je 30. decembra 2024. godine Viši sud u Beogradu osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. godine počinio maskr u toj školi.

17,5 godina za roditelje dečaka-ubice

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom bio osuđen na 14 i po godina zatvora zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti i krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović bila osuđena na tri godine zatvora zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Kurir je tada izveštavao iz minuta u minut presudu, a detaljnije o tome možete pročitati OVDE.

Miljana, Vladimir i njihov sin koji je počinio masakr u školi na Vračaru Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva, Petar Aleksić