Slušaj vest

Upitan da prokomentariše odluku Apelacionog suda u Beogradu kojom je ukinita presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović naveo je da tužilaštvo očekuje da će Viši sud u Beogradu u ponovljenom postupku otkloniti nedostatke u presudi na koje mu je Apelacioni sud ukazao u svom rešenju.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu očekuje i da će ponovljeni postupak biti efikasno sproveden i da će nakon toga Viši sud ponovo doneti osuđujuću presudu za oboje okrivljenih i izreći im maksimalne kazne zatvora na kojima će tužilaštvo insistirati do kraja - rekao je Stefanović za Kurir.

miljana vladimir kecmaovic.jpg
Miljana i Vladimir Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Petar Aleksić

Podsetimo, Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je 30. decembra 2024. godine Viši sud u Beogradu osudio Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. godine počinio maskr u toj školi.

17,5 godina za roditelje dečaka-ubice

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom bio osuđen na 14 i po godina zatvora zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti i krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović bila osuđena na tri godine zatvora zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Kurir je tada izveštavao iz minuta u minut presudu, a detaljnije o tome možete pročitati OVDE

3884458-111-ls.jpg
Miljana, Vladimir i njihov sin koji je počinio masakr u školi na Vračaru Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva, Petar Aleksić

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 19. i 20. juna 2025. godine, a nakon većanja i glasanja dana 9. i 10. jula, 10. i 29. septembra i dana 30. septembra 2025. godine, doneo je većinom glasova presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu u odnosu na okr. Miljanu Kecmanović, dok je, usvajanjem žalbe branilaca okr. Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović, presuda u osuđujućem delu u odnosu na navedene okrivljene ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predmet u tom delu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okr. Vladimiru Kecmanoviću produžen je pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda - stoji u obrazloženju Apelacionog suda.

Ne propustiteHronikaUKINUTA PRESUDA RODITELJIMA DEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA: Apelacioni sud doneo odluku o Vladimiru i Miljani Kecmanović!
miljana vladimir kecmaovic.jpg
HronikaDONETA JOŠ JEDNA PRESUDA PROTIV DEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA I NJEGOVIH RODITELJA: Viši sud u Beogradu im izrekao NOVU kaznu!
Vladimir, Kosta, Miljana Kecmanovic, foto Nemanja Nikolic, Petar Aleksic, Privatna arhiva.jpg
Hronika"KAŽIPRST SVE VREME STOJI NA OBARAČU, KAD OPALIŠ METAK, BROJIŠ DO TRI" U sudnici pušten snimak dečaka ubice iz "Ribnikara" kako puca u metu!
Vladimir, Kosta, Miljana Kecmanovic, foto Nemanja Nikolic, Petar Aleksic, Privatna arhiva.jpg
HronikaZAŠTO OTAC DEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA NIJE SLUŽIO VOJSKUI? Vladimir Kecmanović 4 puta odlagao odlazak u vojsku, na kraju trajno oslobođen iz medicinskih razloga
ksota.jpg