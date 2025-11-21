IZ UDARCA GA JE BACIO PREKO OGRADE, PAO JE NA GLAVU... Devojka koja je svedočila užasu na Vračaru i dalje u šoku: Krv je šikljala, oživljavali su ga...
Devojka koja je svedočila današnjoj tuči na Vračaru kaže za Kurir da se "sledila" od jezivog prizora, jer je jedan mladić udario drugog i tako ga bacio preko ograde.
Podsetimo, do tuče je došlo u Makenzijevoj ulici oko 14.45 časova kada je, kako se sumnja, M. P. (21) posle svađe udario u glavu mladića koji je prilikom pada udario glavom o beton.
"Izlazila sam iz prodavnice, oni su se tad posvađali, i taj momak ga je udario i bacio preko ograde. Sledila sam se", rekla je vidno uznemirena devojka.
Dodaje da je mladić pao direktno na glavu.
"Nastao je opšti haos. Taj dečko ima možda 16, 17 godina, dete, ostao je bez svesti, krv je šikljala. Užas, užas... Oživljavali su ga, on je sve vreme bio bez svesti, na kraju ga je Hitna pomoć odvezla. Taj koji ga je udario je bio sa ženom, a drugari povređenog su posle skakali na njega, a on se povlačio", navela je svedokinja.