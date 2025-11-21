Slušaj vest

Devojka koja je svedočila današnjoj tuči na Vračaru kaže za Kurir da se "sledila" od jezivog prizora, jer je jedan mladić udario drugog i tako ga bacio preko ograde.

Podsetimo, do tuče je došlo u Makenzijevoj ulici oko 14.45 časova kada je, kako se sumnja, M. P. (21) posle svađe udario u glavu mladića koji je prilikom pada udario glavom o beton.

"Izlazila sam iz prodavnice, oni su se tad posvađali, i taj momak ga je udario i bacio preko ograde. Sledila sam se", rekla je vidno uznemirena devojka.

Dodaje da je mladić pao direktno na glavu.