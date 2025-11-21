Slušaj vest

Državljanin Srbije uhapšen je u Severnoj Makedoniji zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je stradalo dvoje ljudi!

Srbin se tereti za krivično delo "teška dela protiv bezbednosti ljudi i imovine u saobraćaju".

"Dana 19. novembra rano ujutro, osumnjičeni je upravljao teretnim vozilom marke Mercedes, u vlasništvu transportne firme iz Srbije, natovarenim sa oko 24,5 tona presovanog papira. Vozeći regionalnim putem od Valandova ka Dojranu, nije se pridržavao odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo ljudi", navode iz policije.

Kako ističu, iako je bio dužan da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza i da prilagodi kretanje uslovima na putu kako ne bi ugrozio druge učesnike u saobraćaju, to nije učinio.

"Izgubio je kontrolu, vozilo je izašlo na bankinu van kolovoza i prevrnulo se na desnu stranu. U poluprikolici kamiona nalazilo se i 10 državljana Kine, od kojih su prilikom prevrtanja život izgubile 35-godišnja žena i jedan muškarac, dok su dve osobe zadobile teške telesne povrede, a još dve lakše povrede", navode.

"Pošto postoje okolnosti koje očigledno ukazuju na opasnost od bekstva, imajući u vidu da je osumnjičeni strani državljanin, zajedno sa vrstom i težinom izvršenog krivičnog dela i njegovim posledicama, budući da se radi o krivičnom delu sa smrtnim ishodom i više povređenih lica, javni tužilac je sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Gevgeliji dostavio predlog za određivanje mere pritvora", navodi se u saopštenju.

"U međuvremenu se preduzimaju radnje i radi ispitivanja eventualnih elemenata krivičnog dela krijumčarenja migranata", dodaje se.