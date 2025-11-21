Slušaj vest

Devojka (22) skočila je večeras sa Pančevačkog mosta.

Ona je isplivala iz vode i spasena je.

Prevezena je u Urgentni centar bez vidljivih povreda.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Ne propustiteHronikaDRŽAVLJANIN SRBIJE IZAZVAO STRAVIČNU SAOBRAĆAJU U SEVERNOJ MAKEDONIJI! Poginuli žena i muškarac, još dvoje teško povređeni
policija.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! HOROR U OBRENOVCU: Žena bez svesti pronađena nasred puta - sva je u modricama
hitna pomoć
HronikaUKINUTA PRESUDA RODITELJIMA DEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA: Apelacioni sud doneo odluku o Vladimiru i Miljani Kecmanović!
miljana vladimir kecmaovic.jpg
HronikaBRUTALAN NAPAD NA VRAČARU, MLADIĆ POSLE UDARCA U GLAVU IZGUBIO SVEST: Osumnjičeni (21) odmah uhapšen, povređenom u pomoć pritekao poznati voditelj!
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg