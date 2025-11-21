Slušaj vest

Somborska policija je saopštila danas da je uhapsila muškarca (50) iz Crvenke zbog ; sumnje da je prodavao marihuanu.

U saopštenju se N. K. tereti za neovlašćenu proizvodnja i stavljanje u promet droga.

Dodaje se da je u stanu osumnjičenog, pronađen paket "sa više od kilogram biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i digitalna vagica".