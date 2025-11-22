Slušaj vest

On je, kako se sumnja, vozio pod dejstvom alkohola.

Nakon udesa L. L. je dovezen u Urgentni centar sa velikom posekotinom na glavi, saznaje Kurir.

Tačne okolnosti saobraćajne nesreće i dalje se utvrđuju, a nadležni organi rade na rasvetljavanju slučaja.

Nakon što je L. L. dovezen u bolnicu, drugim kolima hitne pomoći su u Urgentni centar prevezeni ženska osoba starosti 39 i muškarac starosti 47 godina.

