Istraga oružane pljačke u ulici 28. novembra u Novom Pazaru dobila je neočekivan preokret.

Muškarac u čiju su kuću razbojnici upali pre nekoliko dana, a koji je makedonski državljanin, od ranije je pod istragom zbog bavljenja praksama sihira, odnosno crne magije, koja je u islamu strogo zabranjena.

Razbojnici su mu tokom pljačke, osim novca, oduzeli telefon i svesku. Prema operativnim saznanjima, upravo ta sveska otkrila je razlog zbog kog je do napada najverovatnije i došlo: u njoj su se nalazila imena ljudi kojima je Makedonac, prema sumnjama, radio obrede sihira. Među upisanim imenima bila su i imena supruge i sina jednog od uhapšenih napadača.

Telefon, u kojem su pronađeni kontakti i fotografije povezane sa navodnim obredima crne magije, naručiocima sada je u rukama nadležnih organa.

Ovi detalji ukazuju da motiv napada verovatno nije bio samo materijalne prirode, već i lična osveta povezana sa sumnjama u praksu sihira.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti slučaja.