SAOBRAĆAJKA KOD NOVE VAROŠI: Jedno vozilo skoro potpuno smrksano
Na magistralnom pujtu Zlatibor – Nova Varoš tokom jutarnjih sati dogodila se saobraćajna nesreća kada su se sudarila dva putnička vozila.
- Jedno vozilo završilo je skoro potpuno smrskano van kolovoza, drugo je manje oštećeno. Na terenu je policija, čeka se dolazak i ekipe Hitne pomoći, kaže za RINU jedan od očevidaca.
Za sada nije poznato da li u ovoj nezgodi ima teško povređenih lica.
Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.
(Kurir.rs/RINA)
