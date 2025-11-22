Slušaj vest

Na magistralnom pujtu Zlatibor – Nova Varoš tokom jutarnjih sati dogodila se saobraćajna nesreća kada su se sudarila dva putnička vozila.

- Jedno vozilo završilo je skoro potpuno smrskano van kolovoza, drugo je manje oštećeno. Na terenu je policija, čeka se dolazak i ekipe Hitne pomoći, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Za sada nije poznato da li u ovoj nezgodi ima teško povređenih lica.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteHronikaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U CENTRU BEOGRADA: Mladić (23) zadobio teške povrede glave, hitno prebačen na reanimaciju
hitna pomoć
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD KRUŠEVCA: U sudaru s kamionom, automobil totalno smrskan (FOTO)
policija.jpg
HronikaDRŽAVLJANIN SRBIJE IZAZVAO STRAVIČNU SAOBRAĆAJU U SEVERNOJ MAKEDONIJI! Poginuli žena i muškarac, još dvoje teško povređeni
policija.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA U KRAGUJEVCU: Auto sleteo sa puta, probio ogradu, pa se prevrnuo - Ima povređenih
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg