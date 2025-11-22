Slušaj vest

Muškarac rodom iz Kruševca, koji godinama živi i radi u inostranstvu, a koji je javnosti postao poznat po "svadbi od milion evra",osumnjičen je u Nemačkoj za prevaru tešku sedam miliona evra! Njegovo hapšenje zaintrigiralo je javnost, a sada cure detalji iz istrage koju je Javno tužilaštvo u Minhenu pokrenulo protiv njega i još 17 osoba zbog više krivičnih dela iz oblasti finansijskih i poreskih prevara, ali i zbog trgovine ljudima!

Naime, istražitelji su došli do podataka da su osumnjičeni, među kojima je i Gazda Mecka, imali nekoliko firmi u toj državi koje su se bavile poslovima čišćenja, obezbeđenja i građevinskim radovima, a u kojima su se vršile razne finansijske i poreske malverzacije, ali i eksploatisali radnici.

- Ukupno 850 istražitelja iz carine, policije i poreskih istražnih jedinica pretražilo je 90 stanova, kancelarija, poreskih konsultantskih kuća i smeštaja za radnike u pet nemačkih pokrajina tokom prethodnih dana: Bavarskoj, Baden-Virtembergu, Berlinu, Severnoj Rajni-Vestfaliji i Donjoj Saksoniji. Skoro 40 nekretnina nalazi se u Minhenu. Pretresi su obuhvatali i prostorije u vlasništvu pojedinaca koji nisu pod istragom. Prema istražnim organima, osnovna kompanija posluje u nekoliko sektora: čišćenje zgrada, čišćenje gradilišta, obezbeđenje zgrada i radovi na rušenju - navode nemački mediji detalje iz istrage.

Tokom inspekcije smeštaja radnika u Minhenu, policija je navodno otkrila nehumane uslove. Prema navodima javnog tužilaštva, zaposleni su bili smešteni u skučenim podrumskim prostorijama bez tekuće vode ili funkcionalnih toaleta.

- Utajom poreza, držanjem radnika na crno, fiktivnim ugovorima, isplatom plata radnicima "na ruke", i drugim nezakonitim poslovanjem ove firme su, kako se sumnja, oštetile državni budžet za oko 6,8 miliona evra - navode nemački mediji detalje iz istrage i dodaju da je istraga pokrenuta i za krivično delo trgovina ljudima.

- Vlasnici ovih firmi su dovodili radnike iz drugih zemalja i držali ih u nehumanim uslovima, u smeštajima koji su krajnje neuslovni. Policija je u jednom od ovih smeštaja otkrila katastrofalne uslove: radnici, uključujući dva maloletnika, živeli su tamo u izuzetno skučenim uslovima, u zajedničkim sobama bez tekuće vode i bez funkcionalnih toaleta. Da zlo bude veće, bili su primorani da plaćaju suludo visoke kirije, a radili su za plate manje od minimalca i to prekovremeno - navode izvori.

Foto: Printksrin/RED TV

Kako smo već pisali, među 18 uhapšenih osoba troje je državljana Srbije. Jedan od njih privukao je posebnu pažnju.

- Gazda Mecka je živeo raskalašnim životom, pažnju je privukao veseljima koje je organizovao, a na kojima su pevali Lepa Brena, Sloba Radanović, Tea Tairović, Aca Lukas. Snimci sa veselja na primorju obišli su svet, šampanjac se točio "u potocima", muziku je kitio evrima, na stolu su bili škapmi, torta je imala devet spratova... Sinu za punoletstvo poklonio je "ferari", a kada je kumovao na Siciliji potrošio je milion evra - podseća izvor.

Gazda Mecka je svojevremeno ispričao kako je stekao bogatstvo i kako je postao najbogatiji gastarbajter.