V. V. (44) je sa povredama prevezen u Urgentni centar
Potraga u toku
PRETUČEN VOZAČ AUTOBUSA NA VOŽDOVCU: Dvojica huligana ga napala na okretnici, pa pobegli!
Slušaj vest
Vozač gradskog autobusa V. V. (44) pretučen je rano jutros na okretnici autobusa u Beogradu!
Kako saznajemo, njega su oko 4.20 sati na Voždovcu napala dvojica muškaraca i nanela mu povrede.
- V. V. je vozač autobusa na liniji 804. Dva huligana su ga, iza za sada, neutvrđenog razloga napala i pretukla na okretnici, a potom su pobegli. Povređeni V. V. je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar. Stepen njegovih povreda se utvrđuje - kaže izvor Kurira.
Kako dodaje, za osumnjičenim napadačima policija je pokrenula potragu.
Reaguj
Komentariši