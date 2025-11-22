Slušaj vest

Vozač gradskog autobusa V. V. (44) pretučen je rano jutros na okretnici autobusa u Beogradu!

Kako saznajemo, njega su oko 4.20 sati na Voždovcu napala dvojica muškaraca i nanela mu povrede.

- V. V. je vozač autobusa na liniji 804. Dva huligana su ga, iza za sada, neutvrđenog razloga napala i pretukla na okretnici, a potom su pobegli. Povređeni V. V. je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar. Stepen njegovih povreda se utvrđuje - kaže izvor Kurira.