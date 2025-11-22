OTKRIVENO KO JE PRETUČENI MLADIĆ NA VRAČARU: U tuči ga bacio preko ograde, pukla mu lobanja! Evo za šta se tereti napadač!
Mladić B. M. (24) zadobio je teške telesne povrede nakon jučerašnje tuče ispred jednog marketa na Vračaru u Beogradu, saznaje Kurir.
- Napad se dogodio 21. novembra oko 14.45 časova u Mekenzijevoj ulici na Vračaru, kada je iz za sada nepoznatog razloga, osumnjičeni M. P. (21) nakon svađe udario B. M. u glavu koji je od siline udarca pao i udario glavom o beton. Nije davao znake života i bez svesti je prevezen u Urgentni centar gde su mu lekari nakon detaljne dijagnostike utvrdili da ima teške telesne povrede, tačnije fakturu lobanje - navodi naš izvor i dodaje:
Zadržavanje
- Osumnjičeni M. P. je odmah uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu. Inače, osumnjičenom nasilniku na teret se stavlja da je počinio krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.
Inače, kako smo ranije izveštavali, prvu pomoć povređenom mladiću pružio je poznati voditelj TV Pink, Nemanja Velikić, koji se slučajno zatekao na tom mestu. Kada je video onesvešćenog mladića, prema rečima očevidaca, odmah mu je prišao u pomoć.
Istraga povodom stavičnog napada u centru grada je i dalje u toku i ona će utvrditi motiv ovog sukoba.