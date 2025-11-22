Slušaj vest

Mrtav muškarac pronađen je danas na Novom Beogradu, a očevici su ispričali da su čuli pucnje, zbog čega se sumnja da je on ubijen.

Kako Kurir saznaje, policija je pokrenula akciju Vihor 3.

- Telo je zatečeno na Bulevaru Arsenija Čarnojevića, iza jedne trafike. Bila je vidljiva povreda glave, a svedoci su izjavili da su se čuli pucnji - kaže izvor.

Ne propustiteHronika20 GODINA OD SVIREPOG ZLOČINA NA ARANĐELOVDAN: Devojčica Tamara pružila ruku pijanom monstrumu koji je hladnokrvo izbo 19 puta u Batajnici!
untitled2.jpg
HronikaČULO SE "ŠTA TI JE BRE", A ONDA JE DARKO IZREŠETAO MILOŠA NA KUĆNOM PRAGU Osuđen na 20 godina robije zbog ubistva iz osvete: Sukob je počeo na dan svadbe u Nišu
2058725-viberimage20191120183026result-ls.jpg
HronikaDEKU SA SALAŠA UDARAO DRŠKOM OD SEKIRE, A KADA JE POKUŠAO DA SE SPASE ZADAVIO GA! Tužilaštvo saopštilo najnovije detalje svirepog ubistva kod Kikinde
kikinda ubistvo
HronikaODBRANA BRAJANA VOLŠA SPREMILA PAKLENU STRATEGUJU! Okrivljeni za ubistvo Beograđanke pokušava da izbegne 60 svedoka i doživotnu
Brajan Volš Ana Volš