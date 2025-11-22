Istraga slučaja je u toku
Kurir saznaje
MRTAV MUŠKARAC SA POVREDOM GLAVE NAĐEN NA NOVOM BEOGRADU, SUMNJA SE DA JE UBIJEN: Očevici ispričali da su čuli pucnje, pokrenuta akcija Vihor!
Slušaj vest
Mrtav muškarac pronađen je danas na Novom Beogradu, a očevici su ispričali da su čuli pucnje, zbog čega se sumnja da je on ubijen.
Kako Kurir saznaje, policija je pokrenula akciju Vihor 3.
- Telo je zatečeno na Bulevaru Arsenija Čarnojevića, iza jedne trafike. Bila je vidljiva povreda glave, a svedoci su izjavili da su se čuli pucnji - kaže izvor.
Reaguj
Komentariši