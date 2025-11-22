Tragedija se dogodila 12. novembra kada je tinejdžerka iznenada osetila jake bolove
PREMINULA DEVOJČICA (12) IZ NOVOG PAZARA, POŽALILA SE NA GLAVOBOLJU: Roditelji je odveli u bolnicu kada je osetila simptome, lekari nisu uspeli da je spasu!
Devojčica (12) iz Novog Pazara preminula je prošle nedelje nakon što je dobila iznenadnu i jaku glavobolju.
Tragedija se dogodila 12. novembra, a tog dana su je roditelji, čim im se požalila, odvezli u novopazarsku bolnicu. Nažalost, i pored svih napora lekara devojčica je preminula.
Zdrava kao dren
- Bila je dete za pamćenje, uvek vedra, raspoložena i dobar i poslušan đak. Njeni rođaci i poznanici porodice pričaju da nije bolovala ni od jedne bolesti i da je bila zdrava kao dren. Ne znamo šta je moglo da prouzrokuje ovakvu tugu i tragediju koja je ovu dobru porodicu zavilo u crno - kaže nam jedan poznanik porodice i dodaje da ceo kraj tuguje.
- Tišina, to je prava reč nakon što je naša devojčica zauvek otišla - dodao je.
