Tragedija se dogodila 12. novembra, a tog dana su je roditelji, čim im se požalila, odvezli u novopazarsku bolnicu. Nažalost, i pored svih napora lekara devojčica je preminula .

Zdrava kao dren

- Bila je dete za pamćenje, uvek vedra, raspoložena i dobar i poslušan đak. Njeni rođaci i poznanici porodice pričaju da nije bolovala ni od jedne bolesti i da je bila zdrava kao dren. Ne znamo šta je moglo da prouzrokuje ovakvu tugu i tragediju koja je ovu dobru porodicu zavilo u crno - kaže nam jedan poznanik porodice i dodaje da ceo kraj tuguje.