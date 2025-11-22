Slušaj vest

Devojčica (12) iz Novog Pazara preminula je prošle nedelje nakon što je dobila iznenadnu i jaku glavobolju. 

Tragedija se dogodila 12. novembra, a tog dana su je roditelji, čim im se požalila, odvezli u novopazarsku bolnicu. Nažalost, i pored svih napora lekara devojčica je preminula

Zdrava kao dren

- Bila je dete za pamćenje, uvek vedra, raspoložena i dobar i poslušan đak. Njeni rođaci i poznanici porodice pričaju da nije bolovala ni od jedne bolesti i da je bila zdrava kao dren. Ne znamo šta je moglo da prouzrokuje ovakvu tugu i tragediju koja je ovu dobru porodicu zavilo u crno - kaže nam jedan poznanik porodice i dodaje da ceo kraj tuguje. 

- Tišina, to je prava reč nakon što je naša devojčica zauvek otišla  - dodao je. 

Ne propustiteHronikaANĐEOSKA LEPOTO... MOJA NASMEJANA, SAVRŠENA DEVOJČICA! Srceparajući oproštaj sestre od tinejdžerke koja je preminula nakon odbojkaškog treninga u Borči!
Mia Vrana, preminula, Borča
Hronika"DEVOJČICA SE SRUŠILA NA SAMOM POČETKU TRENINGA!" Otkrivamo kako je došlo do tragedije na odbojkaškom treningu u Borči!
3868976-ambulantnovoziloshutterstock1883959411-edit-copy.jpg
DruštvoTUGA U BORČI: Devojčici (14) sinoć pozlilo na treningu, jutros umrla
Hitna pomoć