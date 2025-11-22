Slušaj vest

U Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, na mestu gde je danas oko 11.45 sati pronađeo telo, za sada nepoznatog, muškarca policija obavlja uviđaj.

- Na teren su odmah po pozivu izašle policijske patrola. Vrši se uviđaj na mestu događaja - kaže naš izvor.

Uviđaj na Novom Beogradu Foto: Kurir

Kako saznajemo, telo je zatečeno iza trafike, a prema rečima očevidaca čuli su se pucnji zbog čega se pretpostavlja da je reč o ubistvu.

- Na teritorijama opština Novi Beograd i Zemun pokrenuta je akcija Vihor u potrazi za napadačem. Mrtav muškarac ima vidne povrede glave, pa se sumnja da je on pogođen hicima iz vatrenog oružja u glavu - dodaje sagovornik.

Prvi snimci sa mesta pucnjave Izvor: Kurir

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! UHAPŠEN TREĆI OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U CENTRU BEOGRADA Detalji teškog zločina u Francuskoj: Danima u bekstvu, pronađen u KRVAVOJ ODEĆI! (FOTO)
francuska.jpg
HronikaUBISTVO U CENTRU BEOGRADA: Telo muškarca pronađeno u Francuskoj ulici, u toku je uviđaj!
ubistvo Francuska ulica
HronikaKURIR SAZNAJE! MUŠKARAC (57) UHAPŠEN U LEŠTANIMA ZBOG UBISTVA ŽENE: Veštačenjem povreda utvrđeno da je žrtva udavljena!
whatsapp-image-20230410-at-4.23.35-pm.jpg
HronikaHLADNOKRVNO PRIŠLI "LEND ROVERU" I IZREŠETALI ŽRTVU (24)! Očevici opisali uznemirujuće prizore u centru Beograda, sve snimile i nadzorne kamere! (FOTO)
WhatsApp Image 2025-06-06 at 21.51.05_4f4ecca3.jpg