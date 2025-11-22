Slušaj vest

Odluka Apelacionog suda u Beogradu da se postupka za zločin u kom je 3. maja 2023. maloletnik ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbedjenja Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" u centru Beograda, vrati na početak nije doneta jednoglasno, već glasnjem dvoje od troje sudija u veću.

Presudom Višeg suda u Beogradu, koju je ukinuo Apelacioni sud, roditelji dečaka ubice, Vladimir i Miljana Kevmanović bili su osudjeni na 17 i po godina zatvora.

- Ovakna odluka Apelacionog suda je neočekivana. Od prvog dana ovaj postupak bio je jedan od najosetljivijih i najpraćenijih predmeta u Srbiji. Ova odluka došla je u ekspresnom roku i za državu u posebno osetljivom momentu - navodi sagovornik Kurira iz srpskog pravosudja.

Prema obrazloženju Apelacionog suda, ukidanje presude zasnovano je na „bitnim povredama odredaba krivičnog postupka“, uz navod da su određene činjenice ostale neutvrđene i da postupak mora biti ponovljen.

- Iako pravna formulacija deluje tehnički, politički i društveni momenat u kom je doneta navodi nas na potpuno drugi zaključak, odnosno da je ovo još jedan udarac na državu od strane odmetnutog pravosuđa. Naime, od troje sudija, Dragoljub Albijanić i Ksenija Ogrizović, koji su javno potpisali podršku blokaderskom pokretu, sada su uvažili žalbu i ukinuli presudu bračnom paru Kecmanović, vraćajući postupak na ponovno suđenje - otkriva sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, činjenica da jedan od najosetljivijih slučajeva u poslednjih dvadeset godina, koji je duboko potresao Srbiju, bude preokrenut od strane sudija koje su u javnom političkom angažmanu podržale protestni pokret, predstavlja presedan.

- S obzirom na to da se predmet Kecmanovića već dve godine nalazi pod lupom javnosti, kako zbog tragičnih posledica, tako i zbog širih bezbednosnih, institucionalnih i društvenih implikacija, ovaj potez Apelacionog suda za mnoge predstavlja udar na državu i institucionalnu stabilnost. Radi se o slučaju koji je postao simbol pitanja odgovornosti, javne bezbednosti i dejstva pravosudnog sistema, i upravo zato izaziva pažnju činjenica da je osuđujući deo presude srušen od strane sudija koje su se javno politički profilisale - navodi sagovornik upućen u dešavanja.