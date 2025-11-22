Slušaj vest

Ubistvo koje se danas oko 11.45 sati dogodilo na Novom Beogradu, uznemirilo je žitelje Bulevara Arsenija Čarnojevića, koji su za Kurir ispričali da su pokojnog mladića često viđali u kraju.

- Ne poznajem ga lično, ali jesam ga viđao. Sada sam video njegovu drugaricu kako plače i govori nekome da je ubijen. Rekla je: "Izrešetali su ga! Leži u onoj travi kod trafike, krvav je, ubijen je!" - ispričao nam je jedan Novobeograđanin koji živi u blizini mesta zločina.

Na lice mesta došla je i rođena sestra ubijenog koja je vidno uznemirena.

- Videli smo kada je došla devojka. Sa njom su i neka dva mladića. Mučme scene, zaista. Telo je tu i dalje, na travi iza trafike... Mnogo policije je ovde i u uniformi i u civilu, forenzičari su došli. Ogradili su taj deo oko tela, ne može da se priđe, ali svakako nije prijatno - ispričao nam je sagovornik i dodaje da u ovom trenutku ne zna više detalja o zločinu.

Podsetimo, telo muškarca sa vidnim povredama glave pronađeno je jutros u Bulevaru Arsenija Čarnovića iza trafike. Očevici su ispričali da su prethodno čuli pucnje, zbog čega se sumnja da je žrtva pogođena hicima iz vatrenog oružja u glavu.

- Odmah je pokrenuta akcija Vihor u potrazi za napadačem - dodaje sagovornik Kurira.

Istražitelji na mestu zločina trenutno prikupljaju dokaze, a iz džepova žrtve izvađeni su određeni predmeti.

- Iz džepova ubijenog forenzičari su izvadili neke stvari i stavili ih u kese, te ih odneli na analizu. Sumnja se da je na mladića ispaljeno nekoliko hitaca i da je pogođen direktno u glavu - dodaje sagovornik. Uvi]ajem rukovodi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.