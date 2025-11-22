"IZREŠETALI SU GA, LEŽI U ONOJ TRAVI KOD TRAFIKE" Na mesto zločina na Novom Beogradu došle drugarica i sestra žrtve! IZ DŽEPA UBIJENOG IZVAĐENI PREDMETI (foto)
Ubistvo koje se danas oko 11.45 sati dogodilo na Novom Beogradu, uznemirilo je žitelje Bulevara Arsenija Čarnojevića, koji su za Kurir ispričali da su pokojnog mladića često viđali u kraju.
- Ne poznajem ga lično, ali jesam ga viđao. Sada sam video njegovu drugaricu kako plače i govori nekome da je ubijen. Rekla je: "Izrešetali su ga! Leži u onoj travi kod trafike, krvav je, ubijen je!" - ispričao nam je jedan Novobeograđanin koji živi u blizini mesta zločina.
Na lice mesta došla je i rođena sestra ubijenog koja je vidno uznemirena.
- Videli smo kada je došla devojka. Sa njom su i neka dva mladića. Mučme scene, zaista. Telo je tu i dalje, na travi iza trafike... Mnogo policije je ovde i u uniformi i u civilu, forenzičari su došli. Ogradili su taj deo oko tela, ne može da se priđe, ali svakako nije prijatno - ispričao nam je sagovornik i dodaje da u ovom trenutku ne zna više detalja o zločinu.
Podsetimo, telo muškarca sa vidnim povredama glave pronađeno je jutros u Bulevaru Arsenija Čarnovića iza trafike. Očevici su ispričali da su prethodno čuli pucnje, zbog čega se sumnja da je žrtva pogođena hicima iz vatrenog oružja u glavu.
- Odmah je pokrenuta akcija Vihor u potrazi za napadačem - dodaje sagovornik Kurira.
Istražitelji na mestu zločina trenutno prikupljaju dokaze, a iz džepova žrtve izvađeni su određeni predmeti.
- Iz džepova ubijenog forenzičari su izvadili neke stvari i stavili ih u kese, te ih odneli na analizu. Sumnja se da je na mladića ispaljeno nekoliko hitaca i da je pogođen direktno u glavu - dodaje sagovornik. Uvi]ajem rukovodi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.